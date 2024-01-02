Polisi Bongkar Makam Ibu dan Bayi Terkait Dugaan Malapraktik Rumah Sakit di Indramayu

Polisi bongkar makam ibu dan anak korban malpraktik (foto: MPI/Andrian)

INDRAMAYU - Satreskrim Polres Indramayu melalukan pembongkaran makam jenazah almarhumah Kartini (23) dan bayinya yang meninggal dunia usai bersalin di salah satu rumah sakit di Indramayu, Jawa Barat (Jabar). Pembongkaran makam korban dilakukan guna keperluan autopsi.

Proses autopsi dilakukan di tempat pemakaman umum (TPU), Desa Kertawinangun, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Selasa (2/1/2024).

Kasat Reskrim Polres Indramayu, AKP Hillal Adi Imawan mengatakan, autopsi dilakukan oleh dokter forensik dari Bidokkes Polda Jabar dan dihadiri Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar.

"Yang di autopsi dua-duanya ibu dan anak, tentunya atas persetujuan dari keluarga sendiri. Kegiatan ini kami lakukan untuk pemenuhan tindakan kita dalam tahap penyelidikan. Untuk hasil autopsi kami belum tau, kami nanti akan berkoordinasi dengan dokter forensik," kata Hillal, kepada MNC Portal Indonesia (MPI).

Di sisi lain, Hillal Adi Imawan menyampaikan, dalam kasus ini, pihaknya sudah memeriksa sedikitnya enam saksi untuk dimintai keterangan.

"Saat ini kami sudah memeriksa ada sekitar enam saksi, yaitu dari suami korban, keluarga korban, dan dari bidan Puskesmas Kertawinangun," ujar Kasat Reskim Polres Indramayu.