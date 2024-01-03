TikTok dan Angga Yunanda Ajak Masyarakat #SalingJaga Lawan Misinformasi Tahun 2024

JAKARTA - Platform distribusi video singkat terdepan, TikTok, kembali melanjutkan inisiatif proaktif di bawah kampanye #SalingJaga untuk melindungi integritas pemilu dan melawan misinformasi. Kali ini, TikTok meluncurkan sebuah video panduan kreatif untuk mengedukasi pengguna dan masyakat umum tentang cara #SalingJaga dari bahaya misinformasi di platform digital.

Video ini, beserta rangkaian inisiatif lainnya, juga bertujuan untuk mengingatkan masyarakat luas agar terus #SalingJaga saat mengekspresikan diri, berbagi sudut pandang, dan menjadi bagian dari percakapan yang lebih luas khususnya menjelang Pesta Demokrasi di tahun 2024 mendatang.

"Derasnya arus informasi yang bergulir setiap hari tidak jarang membuat warganet kewalahan saat mengolah informasi yang ada, termasuk untuk mengonfirmasi kredibilitas dari informasi yang ditemukan di platform digital dan media sosial. Karenanya, kami ingin membantu masyarakat untuk tidak hanya bersiap menghadapi, tapi juga memahami cara melawan misinformasi di ranah digital. Keamanan digital merupakan tanggung jawab semua pihak, dan bersama, kita bisa #SalingJaga agar terhindar dari konten-konten negatif dan informasi yang keliru," tutur Faris Mufid, Public Policy and Government Relations, TikTok Indonesia.

Dalam video #SalingJaga ini, TikTok menggandeng figur publik dan kreator dari berbagai latar belakang profesi dan generasi, yaitu Angga Yunanda, Merry Riana, Sania Leonardo, serta Dims The Meat Guy. Keempat figur ini akan memberikan edukasi kreatif tentang bagaimana pengguna dapat #SalingJaga di platform digital melalui serangkaian tips melawan misinformasi yang mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat luas.

"Sebagai warga digital, kita semua harus terus #SalingJaga dari bahaya misinformasi di platform digital. Ada banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya dengan secara proaktif melaporkan konten yang berpotensi mengandung misinformasi, terlebih jika konten tersebut bersifat menyesatkan. Kita pun juga perlu mengingatkan satu sama lain agar terus membagikan konten-konten positif agar kita semua tetap aman dan nyaman beraktivitas di platform digital," kata Angga Yunanda, aktor yang membintangi film 'Budi Pekerti'.