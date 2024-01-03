Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

PM Kishida Pastikan Kecelakaan Pesawat di Bandara Jepang Tak Menghambat Bantuan Gempa

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |08:11 WIB
PM Kishida Pastikan Kecelakaan Pesawat di Bandara Jepang Tak Menghambat Bantuan Gempa
PM Jepang pastikan tabrakan pesawat di bandara Jepang tidak menghambat bantuan gempa (Fotoy: Pune Pulse)
A
A
A

TOKYO - Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida mengatakan pihak berwenang berusaha memastikan kecelakaan pesawat Airbus A350 Japan Airlines yang bertabrakan dengan pesawat milik Penjaga Pantai Jepan di landasan tidak menghambat pengiriman pasokan bantuan gempa.

“Ini sangat disayangkan karena para awak kapal menjalankan tugasnya dengan penuh rasa misi dan tanggung jawab terhadap para korban di daerah bencana,” ujarnya.

Menurut lembaga penyiaran publik Jepang NHK, mengutip petugas pemadam kebakaran, setidaknya 14 penumpang dan awak yang diturunkan dari penerbangan Japan Airlines menderita luka ringan,

Penerbangan di Haneda – salah satu dari dua bandara internasional yang melayani ibu kota Jepang – dihentikan dan banyak yang dialihkan ke bandara lain di Jepang sementara layanan darurat berusaha mengatasi kebakaran tersebut.

Kementerian transportasi mengatakan semua landasan kecuali satu landasan pacu – tempat tabrakan terjadi – dibuka pada Selasa (2/1/2024) malam.

Ini adalah kecelakaan besar pertama yang melibatkan A350, salah satu jenis pesawat baru yang sebagian besar terbuat dari bahan canggih seperti plastik yang diperkuat serat karbon. Airbus mengirimkan tim spesialis untuk membantu penyelidikan di Jepang.

Ada juga pujian atas upaya awak dan pilot Japan Airlines.

