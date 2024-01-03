Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Hadapi Tuduhan Genosida dari Afrika Selatan di Pengadilan Internasional

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |17:40 WIB
Israel Hadapi Tuduhan Genosida dari Afrika Selatan di Pengadilan Internasional
Kuburan massal warga Palestina di Rafah, Jalur Gaza. (Foto: Reuters)
YERUSALEM - Israel akan melawan klaim Afrika Selatan bahwa mereka melakukan tindakan "genosida" di Gaza di Mahkamah Internasional, kata juru bicara Israel.

“Sejarah akan menghakimi Anda, dan akan menghakimi Anda tanpa ampun,” kata Eylon Levy, berbicara kepada para pemimpin Afrika Selatan sebagaimana dilansir BBC.

Afrika Selatan mengajukan kasus ini ke ICJ pada Jumat, (29/12/2023) yang memicu kemarahan Israel.

Afrika Selatan adalah pendukung setia Palestina dan telah berulang kali mengutuk Israel sejak dimulainya perang dengan Gaza pada 7 Oktober.

Lebih dari 22.000 warga Palestina – sebagian besar warga sipil – telah tewas dalam serangan Israel sejak perang dimulai, menurut kementerian kesehatan Gaza yang dijalankan oleh Hamas.

Israel menyatakan perang terhadap Hamas setelah kelompok tersebut memimpin serangan besar-besaran terhadap komunitas di Israel, menewaskan sekira 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera sekitar 240 lainnya kembali ke Gaza.

Setelah permohonannya ke ICJ, kepresidenan Afrika Selatan mengatakan bahwa negaranya berkewajiban "mencegah terjadinya genosida".

Dokumen setebal 84 halaman tersebut menyatakan bahwa “tindakan dan kelalaian Israel” adalah “bersifat genosida karena dimaksudkan untuk menghancurkan sebagian besar kelompok nasional, ras, dan etnis Palestina”.

Pengacara pemerintah Afrika Selatan sedang mempersiapkan kasus ini untuk disidangkan pada 11 dan 12 Januari, kata Clayson Monyela, juru bicara Departemen Hubungan Internasional dan Kerja Sama Afrika Selatan, pada X.

