INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Turun ke Sawah, Ganjar Pranowo Siap Tambah Pupuk Khusus Petani Kecil di Demak

Manik Priyo Prabowo , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |00:48 WIB
Turun ke Sawah, Ganjar Pranowo Siap Tambah Pupuk Khusus Petani Kecil di Demak
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

 

DEMAK - Calon Presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo disambut meriah oleh seribu lebih petani di Kabupaten Demak, Selasa (2/1/2024).

Teriakan Ganjar Pranowo Presiden dilontarkan oleh para petani. Mereka menunjukkan antusiasme besar saat kedatangan Ganjar Pranowo di Desa Wilalung, Kecamatan Gajah.

Bahkan sorakan semakin terasa saat mantan Gubernur Jawa Tengah itu berkomitmen akan menambah kuota pupuk khusus petani guna mengatasi kekurangan pupuk saat ini.

"Maka Ganjar-Mahfud berkomitmen negara harus memenuhi kebutuhan pupuk petani," ujar Ganjar Pranowo usai menerima caping gunung dari petani Kabupaten Demak, Selasa (2/1/2024).

Ganjar yang tiba di lokasi langsung melayani permintaan salaman dan berswafoto bersama. Dia pun tak lupa untuk berdialog dengan petani.

Para petani itu pun curhat ke Ganjar, mulai dari air irigasi, kekurangan pupuk, hingga usulan untuk program utang kredit usaha rakyat (KUR) khusus modal tanam.

Menurut Ganjar, pupuk sudah menjadi kebutuhan pokok petani dalam berproduksi. Sehingga, pemerintah harus menyediakan pupuk sesuai dengan kuota yang dibutuhkan petani.

Salah satunya adalah dengan mendirikan pabrik pupuk. Untuk distribusinya, akan dilakukan melalui satu data KTP Sakti.

"Biar juga tepat sasaran, nanti pendataan hanya pakai KTP. Ya, KTP Sakti," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
