Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Diresmikan Jokowi, 6 Jembatan Baru di Lintas Utara Jawa Telan Anggaran Rp292 Miliar

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |21:24 WIB
Diresmikan Jokowi, 6 Jembatan Baru di Lintas Utara Jawa Telan Anggaran Rp292 Miliar
Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan jembatan di Lintas Utara Jawa (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan enam jembatan yang menggantikan jembatan callendar hamilton (CH) di lintas utara Jawa.

Presiden Jokowi menyebut pembangunan jembatan tersebut dikarenakan jembatan-jembatan sebelumnya telah melebihi usia layanannya.

“Setelah kemarin di lintas selatan kita resmikan tiga jembatan sebagaj pengganti tiga jembatan callendar hamilton, pada sore hari ini juga di lintas utara kita resmikan enam jembatan sebagai pengganti jembatan callendar hamilton yang sudah lebih dari 40 tahun usia layanannya,” kata Presiden dalam sambutan peresmiannya di Jembatan Pemali, Brebes, Jawa Tengah, Rabu (3/1/2024).

Presiden menyebut penggantian tersebut juga dikarenakan jembatan sebelumnya dinilai sudah tidak layak pakai. Selain itu, beban yang melintasi jembatan-jembatan tersebut juga makin bertambah sehingga diperlukan penggantinya.

“Perlu pengganti yang baru sehingga bebannya menjadi lebih baik dan mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas logistik itu bisa berjalan dengan cepat di atasnya,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement