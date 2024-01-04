Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Apa yang Harus Dilakukan Ketika Dituding Kafir

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |05:01 WIB
Humor Gus Dur: Apa yang Harus Dilakukan Ketika Dituding Kafir
A
A
A

JAKARTA – KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal dengan selera humor dan guyonannya, yang selalu membuat suasana menjadi hangat, bahkan ketika dirinya sendiri menjadi dalam situasi yang tidak mengenakkan.

Selera humor ini ditunjukkan Gus Dur, seorang ulama terkemuka, dituding sebagai orang kafir. Bukannya marah, Gus Dur justru menanggapi tudingan itu dengan santai.

Dilansir dari NU Online, suatu ketika salah seorang santri Gus Dur merasa kecewa dengan tudingan kafir yang ditujukan kepada kiainya itu. Santri itu pun melaporkan tudingan kafir itu kepada Gus Dur.

"Gus, ada yang bilang njenengan kafir," ujar sang santri.

Mendengar laporan si santri Gus Dur menjawab enteng: "Ya ndak apa-apa dibilang kafir, tinggal ngucapin dua kalimat syahadat, udah Islam lagi," jawabnya

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
humor gus dur Gus Dur
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3162964//prabowo_subianto-dvIR_large.png
Prabowo Puji Megawati Atasi Krisis Ekonomi hingga Jokowi Bangun IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/337/3157551//prabowo-EPaR_large.jpg
Prabowo: Saya Nyaman di Tengah NU, Merasa Sangat Dekat dengan Gus Dur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/337/3116577//ketua_majelis_tinggi_partai_demokrat_susilo_bambang_yudhoyono-9WPv_large.jpg
Ketika SBY Cerita Direshuffle Gus Dur : Saya Terima dengan Ikhlas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/337/3111112//presiden_prabowo_subianto-pDF4_large.jpg
Mencontoh Gus Dur, Prabowo Bilang Pemimpin Harus Berani Meskipun Tak Populer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/337/3108513//putri_gus_dur_alissa_wahid_menagtakan_ada_yang_salah_di_kasus_pagar_laut-a3e7_large.jpg
Putri Gus Dur Bilang Kasus Pagar Laut Dampak Perilaku Koruptif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/337/3103308//megawati-yAet_large.jpg
Cerita Mengejutkan Megawati soal Sandi Rahasia Naga Hijau dan Naga Merah saat Diperiksa Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement