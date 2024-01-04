Humor Gus Dur: Apa yang Harus Dilakukan Ketika Dituding Kafir

JAKARTA – KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal dengan selera humor dan guyonannya, yang selalu membuat suasana menjadi hangat, bahkan ketika dirinya sendiri menjadi dalam situasi yang tidak mengenakkan.

Selera humor ini ditunjukkan Gus Dur, seorang ulama terkemuka, dituding sebagai orang kafir. Bukannya marah, Gus Dur justru menanggapi tudingan itu dengan santai.

Dilansir dari NU Online, suatu ketika salah seorang santri Gus Dur merasa kecewa dengan tudingan kafir yang ditujukan kepada kiainya itu. Santri itu pun melaporkan tudingan kafir itu kepada Gus Dur.

"Gus, ada yang bilang njenengan kafir," ujar sang santri.

Mendengar laporan si santri Gus Dur menjawab enteng: "Ya ndak apa-apa dibilang kafir, tinggal ngucapin dua kalimat syahadat, udah Islam lagi," jawabnya

(Khafid Mardiyansyah)