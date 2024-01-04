Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Heroik Anggota TNI Keturunan Tiong Hoa yang Tak Bocorkan Rahasia Negara Meski Disiksa Musuh

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |06:02 WIB
Kisah Heroik Anggota TNI Keturunan Tiong Hoa yang Tak Bocorkan Rahasia Negara Meski Disiksa Musuh
A
A
A

JAKARTA – Tahun Baru Imlek merupakan perayaan terpenting bagi orang Tionghoa. Perayaan Imlek di berbagai negara pun digelar meriah dan menyenangkan termasuk di Indonesia.

Perayaan Imlek ini dimulai pada hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan Cap Go Meh pada tanggal ke-15. Tahun Baru Imlek terkadang dikenal juga sebagai Tet, Seollal, atau Tahun Baru China.

Namun, tahukah Anda, ada seorang prajurit elite TNI AL keturunan Tionghoa yang membuat tentara Inggris takjub akan perjuangannya saat konfrontasi RI-Malaysia.

Saat itu, Presiden Sukarno, tidak senang melihat Federasi Malaysia yang berambisi mencaplok Sabah, Sarawak, bahkan Brunei Darussalam, di Pulau Borneo atau Kalimantan bagian utara, berdampingan dengan wilayah NKRI.

Menurut Bung Karno, upaya pembentukan negara Federasi Malaysia dengan mengincar sebagian wilayah Kalimantan, adalah bentuk baru imperialisme yang berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia.

Bung Karno pun mengobarkan seruan "Ganyang Malaysia". Atas perintah Bung Karno, pada Desember 1963, semua angkatan bersenjata dikerahkan ke perbatasan hingga masuk ke garis-garis pertahanan musuh.

Salah seorang pasukan elite TNI Angkatan Laut yang memiliki kemampuan infiltrasi (penyusupan) adalah KKO/Marinir. Serma KKO Djoni Matius Liem atau Djoni Liem yang memiliki senjata khusus mematikan dan memliki kemampuan bela diri Kungfu. Serma Djoni menjalani misi infiltrasi dan sabotase ke wilayah musuh. Namun, Djoni ditangkap pasukan Royal Army Inggris, di Malaysia.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Tiong Hoa Sejarah Nusantara tni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176981//tni-AQvJ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176773//tni-v2r0_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743//viral-HAqz_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175903//prabowo-jn9Q_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175737//tni-lFit_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175397//viral-4ifw_large.jpg
