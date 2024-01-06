Ustadz Yusuf Mansur Takjub dengan Warung Jumat Barokah di Cipinang Melayu, Begini Kisah dari Pemiliknya

JAKARTA - Perindo kembali mengadakan agenda temu sapa dengan terjun langsung ke pemukiman di dekat kolong tol Becakayu, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur.

Dalam kunjungannya, Perindo diwakili oleh caleg untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta I, Ustadz Yusuf Mansur dan Caleg Perindo untuk DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Iman dalam lawatan bertemakan bazaar murah 1000 minyak goreng pada Jumat (5/1/2024).

Dalam kunjungan tersebut, Yusuf Mansur mengaku takjub dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di sana. Salah satunya warung nasi Jumat barokah, Yusuf mengaku terinspirasi dengan pemiliknya yang merupakan wanita paruh baya bernama Ana.

"Kita bertemu dengan warung nasi yang sangat sederhana sekali. Tetapi setiap Jumat warung itu bisa sedekah dari 80 sampai 100 bungkus. Kita yang Alhamdulillah ada rezekinya jadi merasa malu," ujar Yusuf Mansur, Sabtu (6/1/2024).

Pemilik warung tersebut, Ana (45) mengaku senang bisa menjumpai Yusuf Mansur. Dirinya tidak menyangka dapat ditemui secara langsung oleh dai kondang Indonesia tersebut.

"MasyaAllah, saya tidak menyangka bisa ditemui langsung oleh pak Kiai (Yusuf Mansur). Tadi kan beliau sempat menjadi khatib di Masjid, pas saya bawakan nasi jumat berkah, ternyata beliau malah sekalian mau mampir," ujar Ana.

Ana mengatakan, warungnya tersebut hanya diniatkan untuk bersedekah setiap hari Jumat. Dia pun mengatakan sedekah nasi hingga 80-100 bungkus hanya bagian dari berbagi rizkinya yang sedikit berlebih.

"Saya sih cuma berbagi setiap Jumat saja. Alhamdulillah ada rezeki sedikit, mau gimana caranya, harus saya berikan nasi bungkus terutama untuk anak-anak yang ke masjid. Yaa supaya mereka senang beribadah di Masjid," jelas Ana.