Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kunjungi Jumat Berkah Warga RW 01 Cipinang Melayu, Yusuf Mansur Takjub dengan UMKM yang Hadir

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |02:45 WIB
Kunjungi Jumat Berkah Warga RW 01 Cipinang Melayu, Yusuf Mansur Takjub dengan UMKM yang Hadir
Caleg Perindo, Ustad Yusuf Mansur (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ustadz Yusuf Mansur mengunjungi kawasan pemukiman di dekat kolong tol Becakayu, yakni di RW 01, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur. Yusuf Mansur ditemani Caleg Perindo untuk DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Iman, dalam rangkaian agenda Jumat berkah (5/1/2024) berupa bazaar murah minyak goreng.

Saat menyambangi wilayah pemukiman tersebut, Yusuf Mansur mengaku takjub melihat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang eksis disana. Dia menilai UMKM disana meski sederhana namun dapat memberikan manfaat yang terhitung besar.

"Tadi kita menemui warga, bersama pak Wahyu ini, kita kagum dengan usahanya. Ada seorang ibu yang memiliki usaha mesin jahit hanya satu buah, tapi bisa bertahan dan mensuplai pakaian ke pasar," terang Yusuf, Sabtu (6/1/2024).

Selain itu, Yusuf mengatakan dirinya juga kagum dengan UMKM berupa warung nasi sederhana, namun bisa bersedekah 100 bungkus secara gratis setiap Jumat.

"Kemudian tadi juga kita bertemu dengan warung nasi yang sangat sederhana sekali. Tetapi setiap Jumat warung itu bisa sedekah dari 80 sampai 100 bungkus. Kita yang Alhamdulillah ada rezekinya jadi merasa malu," ujarnya.

Dia mengaku senang bisa bercengkerama dalam agenda temu sapa Jumat berkah tersebut di lingkungan RW 01 Cipinang Melayu. Baginya, agenda tersebut menjadi motivasi baginya, terkhusus Perindo, untuk semakin konsisten menunjukkan langkah yang nyata.

"Dari pertemuan tersebut, kita dari Perindo jadi termotivasi untuk menunjukkan langkah yang nyata. Karena memang ini yang dibutuhkan masyarakat, yaa seperti Bazaar Sembako minyak goreng murah ini," ucap Yusuf.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177463//perindo-N3x7_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Wanita Korban Penganiayaan di Polsek Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177195//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_kunjungi_puka_bandung-Yt2k_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Kunjungi PUKA Bandung, Apresiasi Karya Kreatif Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3177025//perindo-JZqK_large.jpg
HUT Ke-11, DPW Perindo Sulsel Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement