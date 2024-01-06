Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapolda Riau Dengar Curhat Warga, Perintahkan Kapolres untuk Menanggapi Keluhan Masyarakat

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |01:55 WIB
Kapolda Riau Dengar Curhat Warga, Perintahkan Kapolres untuk Menanggapi Keluhan Masyarakat
Kapolda Riau, Irjen M. Iqbal (foto: dok ist)
PEKANBARU -Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal mendengarkan keluh kesah warga di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Keluhan ini terkait berbagai persolan yang dikuhkan warga.

Keluhan warga salah satunya salah terkait musibah banjir dan juga Kamtibmas. Warga meminta diberikan solusi mengenai hal hal yang dikeluhakn warga. Cerita warga itu dilakukan saat Kapolda Riau melakukan Jumat Curhat.

Dimana para warga Curhat ke Kapolda usai melakukan solat berjamaah di di Masjid Al Azhim di Jalan Batu Ampar, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

"Jadi hari ini program Jumat Curhat saya di Pelalawan. Terkait keluhan warga, saya perintahkan seluruh kapolres untuk memberikan bantuan kemanusiaan apabila terjadi bencana di daerahnya," kata Iqbal.

Iqbal juga memerintahkan kepada instansi terkait, serta satker polda seperti Dir Samapta, Dansat Brimob, dan Dir Pol Airud, dipinta untuk memantau situasi di Kecamatah Langgam terkait tingginya debit air.

"Apabila debit air meningkat maka segera turunkan personel di lokasi tersebut," kata Iqbal.

Warga lain, Zulkilfi, Curhat ke mantan Kadiv Humas Mabes Polri kemacetan lalu lintas di Pangkalan Kerinci dan meminta penjelasan terkait jam kerja anggota Polri.

"Terutama kepada Kapolres agar lebih fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.

