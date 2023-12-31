Tinjau Pengamanan Nataru, Kapolda Riau Cek Pospam Perbatasan Pekanbaru-Kampar

PEKANBARU - Kapolda Riau, Irjen Mohammad Iqbal bersama pengurus DPD IKAL Lemhanas Riau berkunjung ke sejumlah posko pengamanan (Pospam) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Pada kunjungan ini, Kapolda Riau mengunjungi dua Pospam untuk menciptakan rasa aman bagi warga, Minggu (31/12/2022).

Salah satu posko yang dikunjungi jendral bintang dua ini adalah Pospam simpang empat Garuda Sakti yang berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

Dalam kunjungannya dia bertemu dengan petugas pengamanan dari unsur TNI, Polri. Kepada petugas dia berharap agar selalu memberikan rasa nyaman kepada warga.

Dijelaskan Irjen M Iqbal, untuk mengamankan perayaan Natal dan pergantian tahun, pihaknya telah melakukan upaya-upaya preemtif bersama stakeholder agar masyarakat untuk melakukan perayaan dengan melakukan hal yang positif.

"Dalam perayaan warga agar tidak melanggar aturan, lebih baik lagi didekasikan kepada momentum beribadah. Kami juga mengimbau agar masyarakat tidak melakukan hal-hal yang merugikan yang dapat berujung gangguan keamanan atau banyaknya terjadi kecelakaan, kebut-kebutan, mabuk-mabukan dan lain-lain," kata Irjen M Iqbal yang menjabat Ketua DPD IKAL Lemhanas Riau.

Selain memaksimalkan pos pengamanan, Irjen M Iqbal juga telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk melakukan razia di tempat-tempat hiburan, titik-titik rawan dan ruang publik lainnya.

Iqbal juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pengurus DPD IKAL Lemhanas Riau yang telah memberikan dukungan kepada Polda Riau dan jajaran dalam menciptakan situasi kondusif di Bumi Lancang Kuning.

"Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus DPD IKAL Riau atas perhatiannya, dukungani kepada seluruh personel pengamanan di posko-posko pelayanan. Ini merupakan vitamin bagi tim untuk melaksanakan tugas lebih baik lagi," pungkasnya.