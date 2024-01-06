Gus Ali Gondrong Bersama Ribuan Warga Solo Doakan Ganjar-Mahfud Menang Pilpres 2024

SOLO – Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Solo Sahabat Ganjar mengadakan Sholawat Kebangsaan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Presiden 2024 di Alun Alun Kota Surakarta Kecamatan Pasar Kliwon, Jawa Tengah.

Dalam acara tersebut, ribuan warga Kota Surakarta menghadiri Sholawat Kebangsaan Ganjar Mahfud Presiden dan Wakil Presiden 2024 bersama Gus Ali Gondrong, puluhan Kiai dan Ulama ternama Jawa Tengah dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud.

Ketua DPW Jawa Tengah Tino Indra, mengatakan, acara ini menjadi momentum penting sebagai bentuk doa bersama untuk mendoakan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada tahun 2024 mendatang.

“Alhamdulillah Sahabat Ganjar bisa hadir di Solo , kemarin kami mengadakan Pesta Rakyat kali ini sholawat Kebangsaan bersama Gus Ali Gondrong,”ujar Tino, Jumat (5/1/2024).

“Hadir di sini pengurus TPN Ganjar Mahfud Gusti Kajeng Ratu Ayu Indriyani dan juga kita berterima kasih para alim ulama dari Surakarta. Kita semua malam ini bersholawat kepada Allah Ta’ala agar Indonesia diberikan keselamatan dan yang pasti semoga solo aman, karena solo barometernya Indonesia,” lanjut Tino.

Sementara itu, ulama lokal Jawa Tengah Kyai Agus Mustakim, juga mengisi Tausiyah dalam acara Sholawat Kebangsaan bersama Gus Ali Gondrong.

Dia berdoa semoga hajat malam hari ini dapat diqabul dan khususnya hajat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dapat menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia.

“Mudahan Mudahan berkumpulnya kita bersama Gus Ali Doa dan hajat kita di qabul Allah Ta’ala. Dengan membaca sholawat mudah mudahan doa dan hajat kita hajat calon presiden dan wakil presiden kita Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mudah mudahan di qabul Allah swt doa kita bersama di qabul Allah Ta’ala,” ujar Kyai Agus Mustakim.