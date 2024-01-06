Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

HT Ungkapkan Dua Kunci Indonesia Bisa Capai Keberhasilan

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |01:29 WIB
HT Ungkapkan Dua Kunci Indonesia Bisa Capai Keberhasilan
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo (foto: dok MPI)
A
A
A

DEMAK - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, dua kunci keberhasilan bangsa Indonesia yaitu pemberantasan korupsi juga penegakkan hukum dan keadilan, lalu kedua mempercepat pertumbuhan kesejahteraan.

Hal tersebut diungkapkan HT saat menghadiri acara Sholawat Persatuan Indonesia, di Kabupaten Demak, Jumat (5/1/2024) malam.

"Kunci keberhasilan Indonesia itu dua, satu pemberantasan korupsi, penegakkan hukum dan keadilan, dua mempercepat pertumbuhan kesejahteraan daripada masyarakat kecil, dua ini kalau bisa di selesaikan Indonesia menjadi negara maju," ujar HT kepada wartawan.

HT mengatakan, salah satu pasangan calon (paslon) yang bisa membawa dua kunci kesejahteraan untuk Indonesia itu adalah Ganjar-Mahfud.

"Pertimbangan saya karena yang paling mampu bisa membawa Indonesia Emas, karena korupsi mampu dibrantas penegakan keadilan juga pasti bisa kita semua tau, Dan kalau masalah peningkatan kesejahteraan rakyat kecil itu juga memang merupakan agenda yang akan dilakukan," kata HT.

Sebelumnya juga, dalam sambutan HT menjelaskan alasan mengapa dirinya menggagas Sholawat Persatuan Indonesia. Menurutnya Sholawatan diharapkan dapat mempersatukan masyarakat meskipun terdapat berbeda pandangan.

"Sholawatan Persatuan Indonesia karena melalui sholawatan kita disatukan, nanti kita dihibur, disatukan mungkin punya beda pandangan tapi dengan sholawatan bersama semua jadi satu tenang dan tertib di sini," ungkapnya.

Acara itu pun disambut baik orang sejumlah masyarakat ditandai dengan ramainya masyarakat yang hadir. Pada kegiatan Sholawatan di Demak itu, Tausiah akan langsung dipimpin oleh Mantan Ketua PBNU K.H Said Aqil Siroj.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement