HT Ungkapkan Dua Kunci Indonesia Bisa Capai Keberhasilan

DEMAK - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, dua kunci keberhasilan bangsa Indonesia yaitu pemberantasan korupsi juga penegakkan hukum dan keadilan, lalu kedua mempercepat pertumbuhan kesejahteraan.

Hal tersebut diungkapkan HT saat menghadiri acara Sholawat Persatuan Indonesia, di Kabupaten Demak, Jumat (5/1/2024) malam.

"Kunci keberhasilan Indonesia itu dua, satu pemberantasan korupsi, penegakkan hukum dan keadilan, dua mempercepat pertumbuhan kesejahteraan daripada masyarakat kecil, dua ini kalau bisa di selesaikan Indonesia menjadi negara maju," ujar HT kepada wartawan.

HT mengatakan, salah satu pasangan calon (paslon) yang bisa membawa dua kunci kesejahteraan untuk Indonesia itu adalah Ganjar-Mahfud.

"Pertimbangan saya karena yang paling mampu bisa membawa Indonesia Emas, karena korupsi mampu dibrantas penegakan keadilan juga pasti bisa kita semua tau, Dan kalau masalah peningkatan kesejahteraan rakyat kecil itu juga memang merupakan agenda yang akan dilakukan," kata HT.

Sebelumnya juga, dalam sambutan HT menjelaskan alasan mengapa dirinya menggagas Sholawat Persatuan Indonesia. Menurutnya Sholawatan diharapkan dapat mempersatukan masyarakat meskipun terdapat berbeda pandangan.

"Sholawatan Persatuan Indonesia karena melalui sholawatan kita disatukan, nanti kita dihibur, disatukan mungkin punya beda pandangan tapi dengan sholawatan bersama semua jadi satu tenang dan tertib di sini," ungkapnya.

BACA JUGA: Mahfud MD dan HT Didaulat Jadi Anggota Kehormatan Banser PCGP Ansor Demak

Acara itu pun disambut baik orang sejumlah masyarakat ditandai dengan ramainya masyarakat yang hadir. Pada kegiatan Sholawatan di Demak itu, Tausiah akan langsung dipimpin oleh Mantan Ketua PBNU K.H Said Aqil Siroj.