Mahfud Komitmen Teruskan Kerja Profesional untuk Akselerasi Menghilangkan Kemiskinan

DEMAK -Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD meyakinkan dirinya berkomitmen untuk meneruskan kerja profesional jika menjadi Wakil Presiden mendatang. Salah satunya ialah untuk mengakselerasi program menghapus kemiskinan.

“Kalau dalam tahapan-tahapan sekarang kita merencanakan ya tahun 2045 kira-kira kemiskinan tidak ada. Tapi itu semua bisa dipercepat, bisa diakselerasi manakala kita bekerja secara profesional,” kata Mahfud di Kabupaten Demak, Jumat (5/1/2024).

Mahfud kembali menyinggung bahwa kemiskinan tak terlepas dari perilaku tindak pidana korupsi dan penegakan hukum. Kemiskinan kata dia akan turun jika penegakan hukum dan korupsi dapat diberantas.

“Kalau korupsi bisa diberantas, hukum dan keadilan bisa ditegakkan, maka tidak akan ada Indonesia yang miskin karena konstitusi kita menjamin tidak boleh ada rakyat Indonesia yang miskin,” imbuhnya.