Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Mahfud MD: Konstitusi Kita Menjamin Tak Boleh Ada Rakyat Miskin di Indonesia

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |01:06 WIB
Mahfud MD: Konstitusi Kita Menjamin Tak Boleh Ada Rakyat Miskin di Indonesia
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok MPI)
A
A
A

DEMAK - Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengajak ribuan jemaah yang hadir dalam acara Sholawat Persatuan Indonesia, di Kabupaten Demak, Jawa Tengah untuk sama sama menjaga Indonesia agar berdiri jadi negara kaya dan terbebas dari korupsi.

Hal itu bisa terjadi dengan penegakan hukum dan keadilan yang ditegakkan, sehingga tidak akan ada lagi rakyat miskin di Indonesia.

"Mari kita jaga Indonesia ini, Indonesia ini kaya raya. Indonesia ini kaya raya kalau korupsi di Berantas hukum dan keadilan bisa ditegakkan maka tidak akan ada rakyat Indonesia itu yang miskin," kata Mahfud saat sambutannya, Jumat (5/1/2024).

Mahfud mengatakan, merdeka dari kemiskinan sudah diatur dalam konstitusi Indonesia. Saat ini bangsa Indonesia sedang dalam tahapan-tahapan menuju Indonesia Emas 2045, namun semua itu bisa dipercepat dengan memperkejakan orang-orang yang profesional.

"Karena konstitusi kita menjamin, tidak boleh ada rakyat Indonesia yang miskin kalau dalam tahapan-tahapan sekarang kita tahun 2045 kira-kira kemiskinan itu tidak ada, tapi itu semua bisa dipercepat, bisa diakselerasi mana kala kita bekerja secara profesional," kata Mahfud.

Maka dari itu, Mahfud meminta kepada para pemilih dalam pemilu 2024 agar menentukan pilihan calon pemimpin dengan hati nurani.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177286//kpk-83hf_large.jpg
Heboh Mahfud Sebut Ada Dugaan Mark Up di Kereta Cepat Whoosh, Ketua KPK Angkat Bicara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173838//kepala_bgn-aXQk_large.jpg
Kepala BGN Minta Maaf Cucu Mahfud MD Keracunan MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172793//yusril-bkHe_large.jpg
Yusril Bocorkan Dua Pakar Hukum Akan Masuk Komite Reformasi Polri, Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172096//mahfud_md-YEqI_large.jpg
Harta Kekayaan Mahfud MD yang Putuskan Gabung Komite Reformasi Kepolisian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171882//puan-nWhg_large.jpg
Mahfud Siap Gabung Komite Reformasi Polri, Puan: Yang Penting Tujuannya Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169859//pemerintah-bYLQ_large.jpg
Anies Baswedan hingga Mahfud MD Berpeluang Jadi Menko Polkam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement