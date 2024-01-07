Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Rudal Rusia Tewaskan 11 Orang, Termasuk Anak-Anak, di Ukraina Timur

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |19:32 WIB
KYIV - Serangan rudal Rusia telah menewaskan 11 orang, termasuk lima anak-anak, di Ukraina timur, kata seorang pejabat setempat.

Rudal S-300 menghantam kota Pokrovsk di wilayah yang dikuasai Ukraina di wilayah Donetsk, kata gubernur wilayah tersebut.

“Musuh dengan sinis menyerang warga sipil, berusaha menimbulkan kesengsaraan sebanyak mungkin,” tulis Gubernur Vadim Filashkin di Telegram, sebagaimana dilansir BBC.

Dalam pidato video malamnya, Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah menargetkan daerah pemukiman.

Rusia harus selalu merasakan konsekuensi atas serangan semacam itu, tambah Zelensky.

Rusia belum berkomentar.

Pokrovsk berjarak sekira 70 km barat laut kota Donetsk, yang diduduki oleh pasukan Rusia.

Sebelum perang, populasinya sekira 60.000 orang. Beberapa warga telah kembali meskipun ada peringatan resmi tentang bahayanya.

