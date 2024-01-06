Sebagian Warga Tinggalkan Belgorod Usai Serangan Mematikan Ukraina, 20 Tewas dan 100 Terluka

Sebagian warga tinggalkan Belgorod usai serangan mematikan Ukraina (Foto: Governor Gladkov Telegram Channel)

RUSIA – Rusia mulai memindahkan sebagian penduduknya dari kota Belgorod menyusul serangan mematikan yang dilakukan Ukraina.

Gubernur Vyacheslav Gladkov mengatakan beberapa keluarga telah meninggalkan kota yang dekat dengan perbatasan Ukraina itu.

Dua puluh lima orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka di sana pada Sabtu (6/1/2024) dalam salah satu serangan paling mematikan di Rusia sejak mereka menginvasi Ukraina.

Serangan itu terjadi setelah gelombang besar serangan Rusia ke Ukraina seminggu lalu, yang menewaskan 39 orang dan melukai lebih dari 160 orang.

BACA JUGA: Rusia Batasi Akses PBB ke PLTN Ukraina Demi Alasan Keamanan

Serangan tersebut digambarkan oleh Kyiv sebagai pemboman rudal terbesar yang dilakukan Rusia dalam perang tersebut sejauh ini.

BACA JUGA: AS Sebut Rusia Gunakan Rudal Balistik Korut dalam Perang Melawan Ukraina

Pada Jumat (5/1/2024), Gladkov mengatakan dia telah melihat seruan di media sosial dari orang-orang yang mengatakan, "Kami takut, bantu kami sampai ke tempat yang aman."

“Tentu saja akan! Kami sudah memindahkan beberapa keluarga,” katanya.

Gubernur mengatakan warga akan dibawa ke kota Stary Oskol dan Gubkin di mana mereka bisa tinggal “selama diperlukan”.

Namun, kata dia, tidak semua orang bisa tertampung di sana sehingga ia akan meminta rekan-rekan dari daerah lain untuk membantu.