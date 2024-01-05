Rusia Batasi Akses PBB ke PLTN Ukraina Demi Alasan Keamanan

MOSKOW – Rusia pada Jumat (5/1/2024), mengukuhkan bahwa pihaknya telah mencegah badan pengawas nuklir PBB untuk mengakses bagian-bagian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Zaporizhzhia, Ukraina. Pihak Rusia mengatakan pembatasan itu dilakukan demi alasan keamanan.

Pejabat-pejabat Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah berada di lapangan untuk memantau PLTN tersebut sejak September 2022, enam bulan setelah PLTN itu direbut pasukan Rusia.

Menanggapi pernyataan IAEA yang mengatakan bahwa tim mereka dilarang memeriksa ruang-ruang reaktor, Renat Karchaa, seorang pejabat di Rosatom Rusia, menuduh mereka mencoba mengakses “cangkang-cangkang penahan.”

“Sebuah cangkang penahan, dan terutama yang tersegel, bukanlah museum atau area di mana kita bebas berjalan-jalan,” kata Karchaa kepada kantor berita RBC Rusia. “Dalam mode ‘tersegel’, akses personel ke cangkang penahan dilarang dan hanya diizinkan dengan alasan yang jelas dan dalam kasus darurat,” tambahnya sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.