HOME NEWS INTERNATIONAL

Perempuan Asal Indonesia Tewas Ditikam di Inggris, KBRI London Koordinasi dengan Kepolisian Setempat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |20:08 WIB
Perempuan Asal Indonesia Tewas Ditikam di Inggris, KBRI London Koordinasi dengan Kepolisian Setempat
Maya Bracken. (Foto: Facebook)
A
A
A

JAKARTA - Kepolisian Inggris tengah meluncurkan penyelidikan pembunuhan atas kematian seorang perempuan yang diduga warga negara Indonesia (WNI). Perempuan berusia 56 tahun itu tewas ditikam di Berkshire, Inggris pada Kamis (4/1/2024) silam.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London sedang berkoordinasi dengan kepolisian setempat mengenai pembunuhan perempuan bernama Mayawati Bracken tersebut – termasuk status kewarganegaraannya.

“Paspor almarhumah tercatat telah habis masa berlaku pada 16 Agustus 2023 dan tidak mengajukan lagi perpanjangan paspor,” ujar Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, pada Minggu (7/1/2024), sebagaimana dilansir dari BBC Indonesia.

Maya ditemukan tewas ditikam tak jauh dari rumahnya di Pangbourne, Berkshire, Inggris, pada Kamis, (4/1/2024) pukul 17.45 waktu setempat.

Layanan darurat bergegas ke lokasi dan menemukan Maya dalam kondisi tertikam di dalam kendaraan – yang menurut tetangga adalah mobil Lexus miliknya.

Tragisnya, dia meninggal di tempat kejadian meskipun petugas medis telah berupaya sebaik mungkin.

Sekitar setengah jam kemudian, seorang remaja laki-laki berusia 18 tahun ditemukan tewas di rel kereta tak jauh dari lokasi Maya ditemukan.

Kepolisian Thames Valley segera meluncurkan penyelidikan pembunuhan, dan meyakini kedua kematian itu berkaitan.

Kepala unit kejahatan di Kepolisian Thames Valley, Inspektur Detektif Kevin Brown, mengatakan pihaknya sedang dalam tahap awal “penyelidikan kompleks” ini, namun menegaskan bahwa pihaknya tak mencari terduga pelaku lain sehubungan dengan kematian Maya.

Halaman:
1 2 3
      
