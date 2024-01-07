Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Gagalkan Penyelundupan Ratusan Burung Liar Ilegal di Lampung

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |02:02 WIB
Polisi Gagalkan Penyelundupan Ratusan Burung Liar Ilegal di Lampung
Polisi gagalkan penyelundupan ratusan ekor burung di Lampung. (Ist)
A
A
A

LAMPUNG SELATAN - Ditlantas Polda Lampung menggagalkan penyelundupan 787 burung liar di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) KM 85+000 jalur B, Jati Agung, Lampung Selatan, Sabtu (6/1/2024).

Ratusan burung itu terdiri atas burung Srigunting, Poksai Mantel, Prenjak Sikatan, Cipoh, Pleci, Konin, Siri-siri, Pentet, Gelatik Batu, dan Trucukan.

Kemudian, burung yang dilindungi seperti Cucak Ijo Sayap Biru, Takur, Cucak Ijo Besar, Cucak Ijo Sumatera dan Cucak Ijo Kecil.

Kepala satuan PJR Ditlantas Polda Lampung, Kompol Adri Bhirawasto mengatakan, ratusan burung itu dikemas dalam 11 boks keranjang buah dan 11 kotak kardus.

"Ratusan burung itu berasal dari Lahat, Sumatera Selatan dengan diangkut Bus Lentera Jaya nomor polisi BG 7020 EA," ujar Adri.

Ia menjelaskan, ratusan burung tersebut diangkut diselundupkan di bagasi bawah dengan ditumpuk barang-barang penumpang.

Pengungkapan penyelundupan ratusan burung tersebut bermula ketika petugas mendapati informasi bahwa akan ada ratusan burung tanpa dilengkapi dokumen akan diselundupkan ke luar Pulau Sumatera.

"Setelah menerima informasi itu, petugas langsung bergerak dan berhasil memberhentikan bus di KM 85+000 jalur B ruas Tol Bakauheni - Terbanggi Besar," ujarnya.

Adri melanjutkan, setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan tumpukan boks keranjang dan beberapa kardus berisikan ratusan burung.

"Pengemudi dan burung-burung tersebut saat ini sudah diserahkan ke Dirkrimsus Polda Lampung guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/525/3152456/lobster-H29d_large.jpg
Ditpolairud Polda Jabar Gagalkan Penyelundupan 50.000 Benih Lobster Senilai Rp2 M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/608/3146778/serangga-WKzq_large.jpg
Balai Karantina dan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 6.727 Serangga ke Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/340/3129886/penyelundupan-SEGY_large.jpg
Polisi Gagalkan Penyelundupan 9,6 Ton Pupuk Subsidi di Sampang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/338/3037004/menyusup-lewat-soetta-2-penyelundup-ratusan-ribu-benih-lobster-ke-vietnam-ditangkap-nwkacVf98t.jpg
Menyusup Lewat Soetta, 2 Penyelundup Ratusan Ribu Benih Lobster ke Vietnam Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036223/peran-7-tersangka-penyelundupan-20-000-motor-ke-luar-negeri-yang-rugikan-negara-rp876-miliar-6OrY7jqGsC.jpg
Peran 7 Tersangka Penyelundupan 20.000 Motor ke Luar Negeri yang Rugikan Negara Rp876 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036084/polri-tetapkan-7-tersangka-penyelundupan-20-000-motor-ke-luar-negeri-MGxr7WnqfK.jpg
Polri Tetapkan 7 Tersangka Penyelundupan 20.000 Motor ke Luar Negeri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement