Tolong! Ribuan Warga Korban Banjir di Kerinci Butuh Bantuan

KERINCI - Satgas darurat banjir dan longsor daerah Kabupaten Kerinci yang dipimpin Dandim 0417 Kerinci Letnan Kolonel Infantri Andy Irawan bergerak cepat kepada masyarakat yang terdampak langsung banjir serta penanganan tanah longsor.

Dansatgas Letkol Andi Irawan menyampaikan bahwa ada 13 Kecamatan terdampak banjir dan 8 Kecamatan yang terdampak Longsor.

Total keseluruhan yang terdampak banjir ada 82 desa, dan yang terdampak longsor 27 desa, jumlah Kepala Keluarga (KK) 5,773 dengan 15.030 jiwa. Yang tergenang air 4.052 rumah, 7 jembatan rusak, lahan pertanian (sawah) sebanyak 621 hektare.

“Segala upaya secara maksimal telah kita lakukan dalam membantu masyarakat yang terdampak langsung oleh banjir dan longsor. Posko satgas ini juga membuka open donasi, selain dari pemerintah juga menerima dari lembaga yang bersifat sosial maupun secara pribadi berupa pakaian atau hal lainnya yang bisa bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak banjir dan longsor,” jelas Letkol Andi Irawan Minggu (7/1/2024).

Lebih lanjut, dirinya mengatakan jika banjir di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh sudah hampir satu Minggu sebagian masih menggenangi rumah warga, sementara intensitas hujan masih tinggi.

“Bencana banjir dan longsor di awal tahun 2024 ini merupakan yang terparah dari beberapa tahun terakhir, penyebab utamanya selain faktor intensitas hujan yang cukup tinggi juga ada faktor pendangkalan dan penyimpitan sungai di beberapa lokasi serta kurangnya resapan air kedalam tanah,” ujarnya.

Letkol Andi Irawan mengatakan, 9 Kecamatan sudah didistribusikan bantuan berupa sembako, selimut dan bantuan lainnya. Beberapa alat berat (Excavator) Dinas PUPR Kabupaten Kerinci sudah bekerja secara maksimal dalam memperbaiki beberapa titik akses jalan yang terdampak longsor dan banjir, untuk sementara total kerugian material dampak banjir dan longsor belum bisa dikalkulasikan mengingat dibeberapa titik masih terjadi banjir.

(Arief Setyadi )