HOME NEWS YOGYA

Oknum Guru SD di Yogyakarta Lecehkan Belasan Siswanya, Korban Diancam dengan Pisau

Erfan Erlin , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |13:45 WIB
Oknum Guru SD di Yogyakarta Lecehkan Belasan Siswanya, Korban Diancam dengan Pisau
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

YOGYAKARTA - NB (22) seorang guru di sebuah Sekolah Dasar (SD) di Kota Yogyakarta dilaporkan ke polisi. Guru mata pelajaran konten kreator tersebut dituduh telah melakukan pelecehan seksual kepada belasan siswa kelas 6 di tempatnya mengajar.

Kuasa Hukum Kepala Sekolah SD, Elna Febi Astuti menuturkan bahwa kasus pelecehan seksual tersebut menimpa belasan siswa dan siswi kelas 6 SD yang berada di bawah naungan sebuah yayasan.

Dia menyebut bahwa setidaknya ada 15 siswa yang sementara menjadi korban pelecehan.

"Itu murid laki-laki dan perempuan," ujarnya usai mendampingi kepala sekolah membuat laporan di Kapolresta Kota Yogyakarta, Senin (8/1/2024).

Elna menyebut peristiwa pelecehan seksual tersebut dimulai sejak Agustus hingga Oktober 2023 lalu. Kemudian siswa melaporkannya ke guru kelas dan oleh guru dilanjutkan kepada kepala sekolah hingga akhirnya dirapatkan pihak sekolah.

Dalam rapat tersebut kepala sekolah menginginkan agar kasus tersebut diselesaikan melalui jalur hukum. Namun dinamika terjadi di internal yayasan, di mana sekolah tersebut bernaung. Sehingga pelaporan baru dilaksanakan hari ini, Senin (8/1/2024).

"Itu rapat sejak November namun karena ada dinamika internal maka baru kita laporkan hari ini," terang dia.

Halaman:
1 2
      
