Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Bagi-Bagi Uang ke Warga, Gus Miftah Diperiksa Bawaslu hingga Polisi

Erfan Erlin , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |16:25 WIB
Bagi-Bagi Uang ke Warga, Gus Miftah Diperiksa Bawaslu hingga Polisi
Gus Miftah (foto: dok ist)
A
A
A

SLEMAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan akhirnya memeriksa Dai Kondang Miftah Maulana Habiburokhman atau yang akrab dipanggil Gus Miftah, di kediamannya sekaligus Pondok pesantren Ora Aji di Dusun Tundan Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan Sleman, Senin (8/1/2024).

Didampingi beberapa anggota Bawaslu Sleman, tim Bawaslu Pamekasan tiba di Pondok Pesantren Ora Aji Sekira pukul 12.45 WIB. Tim langsung diperkenankan masuk ke ruang tamu dan beberapa saat kemudian ditemui oleh Gus Miftah.

Pemeriksaan sendiri berlangsung tertutup dan awak media tidak diperkenankan untuk masuk. Bahkan anggota Bawaslu Sleman juga diminta untuk ke luar ruangan dan mereka menunggu di Joglo khusus untuk tamu.

Ketua Divisi penanganan pelanggaran data dan informasi Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Suryadi mengatakan dalam pwmeriksaan ini pihaknya didampingi oleh jaksa dan pihak kepolisian yang tergabung dalam Gakumdu. Dan nanti mereka menargetkan bakal selesai dalam 14 hari ke depan.

"Kami mencoba untuk menyelesaikannya dalam 7 hari. Kita mencoba mengambil kesimpulan sesuai target, " tandasnya usai bertemu dengan Gus Miftah, Senin (8/1/2024) di Pondok Pesantren Ora Aji.

Suryadi mengungkapkan ada 28 pertanyaan yang mereka ajukan ke Gus Miftah terkait dengan video bagi-bagi uang yang viral tersebut. Kendati demikian pihaknya belum bisa menyampaikan pertanyaan apa saja yang disampaikan tersebut.

Dia menyebut Gus Miftah diperiksa sebagaimana dugaan awal peristiwa bagi-bagi uang itu diduga melanggar pasal 523 penyelenggaraan pemilu tentang Money Politik. Adapun menyangkut nanti hasilnya bergantung pada hasil kajian akhir dan hasil klarifikasi data-data.

"Kita akan kaji terlebih dahulu baru kita simpulkan nanti," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/612/3174097//deddy_corbuzier-qywc_large.jpg
Perjalanan Deddy Corbuzier Menjadi Mualaf Sebelum Menikahi Sabrina Chairunnisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165654//prabowo-IPF4_large.jpg
Momen Prabowo Bertemu Gus Miftah Diskusi soal Merawat Kebhinekaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/320/3160692//dedi-vK9J_large.jpeg
Segini Harta Kekayaan Dedi Prasetyo yang Ditunjuk Jadi Wakapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/337/3158309//ketua_bawaslu_rahmat_bagja-D6ac_large.jpg
Bawaslu Susun Usulan Revisi UU Pemilu, Soroti Sengketa hingga Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152206//mentan_amran-qeHr_large.jpg
Kasus Beras Oplosan, Mentan Ungkap 10 Produsen Besar Dipanggil Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/337/3140309//ketua_bawaslu_rahmat_bagja-Qnaq_large.jpg
Bawaslu Protes ke KPU Soal Batas Door Prize saat Kampanye: Sekarang Bisa Kasih Umrah dan Mobil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement