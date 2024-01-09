Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Liliana Tanoesoedibjo di Mata Jemaat Kristiani: Nasionalis dan Menjunjung Kesejahteraan Rakyat

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |20:38 WIB
Liliana Tanoesoedibjo di Mata Jemaat Kristiani: Nasionalis dan Menjunjung Kesejahteraan Rakyat
Liliana Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Salah seorang jemaat yang hadir dalam acara ibadah dan perayaan Natal bersama Badan musyawarah antar gereja nasional (Bamagnas), DKI Jakarta, Banten, Depok, Nelasi dan Yayasan Simrs Khanza Indomesia (Yaski), Nathan mengatakan sosok Liliana Tanoesoedibjo adalah seorang yang nasionalis dan menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat.

"Ibu Liliana orang yang baik, juga terlihat nasionalis. Kami sangat senang dan bangga bisa beribadah bersama ibu Liliana," ucap Nathan di iNews Tower, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Nathan berterima kepada Liliana dan juga Hary Tanoesoedibjo selaku Executive Chairman MNC Group yang sudah menyatukan umat kristiani untuk bersilaturahmi dan beribadah bersama.

"Ya terimakasih untuk Ibu Liliana dan Pak Hary Tanoe untuk acara ibadah ini. Saya senang bisa kumpul bersama para umat kristiani disini," ujar Nathan.

Sebelumnya, jemaat lainnya, Taripar Tambunan mengatakan sosok Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) adalah orang yang dekat dengan rakyat.

Hal tersebut diungkapkan Taripar usai acara ibadah dan perayaan Natal bersama anggota dari Badan musyawarah antar gereja nasional (Bamagnas), DKI Jakarta, Banten, Depok, Nelasi dan Yayasan Simrs Khanza Indomesia (Yaski).

"Hary Tanoesoedibjo tentu adalah orang yang dekat sama rakyat dan juga buktinya apa? Kita berjalan dengan lancar ibadah keagamaan, khusuanya Bamagnas," ucap Taripar di iNews Tower, Jakarta.

