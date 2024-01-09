Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ratusan Warga Surabaya Rela Hujan-hujanan Temui Caleg Perindo Anang Iskandar

Lukman Hakim , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |20:27 WIB
Ratusan Warga Surabaya Rela Hujan-hujanan Temui Caleg Perindo Anang Iskandar
Anang Iskandar kampanye di tengah guyuran hujan di Surabaya (Foto: MPI)
A
A
A

SURABAYA – Ratusan warga menghadiri kampanye Calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) 1 dari Partai Perindo, Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar di Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya pada Selasa (9/1/2024).

Meski hujan turun deras, warga tetap antusias membanjiri kampanye mantan Kapolrestabes Surabaya tersebut. Dalam kampanyenya, Anang Iskandar menyampaikan sejumlah program kerakyatan Partai Perindo.

Di antaranya, pembagian gerobak bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). “Tapi, dalam kesempatan ini, kita tidak bagi-bagi gerobak, namun kita akan menjual minyak goreng murah atau tebus murah,” kata Anang yang didampingi Caleg DPRD Surabaya Dapil 4, Michael SH MH.

Anang menjelaskan, pihaknya tidak membagikan minyak goreng secara gratis karena itu merupakan pelanggaran kampanye. Tebus murah minyak goreng ini sendiri merupakan bagian dari program Partai Perindo.

“Kami harap, dengan kegiatan ini masyarakat mengetahui bahwa Partai Perindo ikut kontestasi Pemilu 2024 dan mencoblos Partai Perindo,” terangnya.

Dalam kesempatannya, baik Anang Iskandar maupun Michael SH MH memberikan edukasi tata cara memilih dan mencoblos yang benar kepada sekitar warga yang hadir. Di tengah guyuran hujan, warga tetap bersemangat dan antusias mengikuti acara kampanye ini hingga selesai.

“Antusias masyarakat sangat tinggi. Ini karena mereka menghargai Partai Perindo yang hadir ditengah-tengah masyarakat,” kata Anang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement