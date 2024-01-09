Ratusan Warga Surabaya Rela Hujan-hujanan Temui Caleg Perindo Anang Iskandar

SURABAYA – Ratusan warga menghadiri kampanye Calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) 1 dari Partai Perindo, Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar di Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya pada Selasa (9/1/2024).

Meski hujan turun deras, warga tetap antusias membanjiri kampanye mantan Kapolrestabes Surabaya tersebut. Dalam kampanyenya, Anang Iskandar menyampaikan sejumlah program kerakyatan Partai Perindo.

Di antaranya, pembagian gerobak bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). “Tapi, dalam kesempatan ini, kita tidak bagi-bagi gerobak, namun kita akan menjual minyak goreng murah atau tebus murah,” kata Anang yang didampingi Caleg DPRD Surabaya Dapil 4, Michael SH MH.

Anang menjelaskan, pihaknya tidak membagikan minyak goreng secara gratis karena itu merupakan pelanggaran kampanye. Tebus murah minyak goreng ini sendiri merupakan bagian dari program Partai Perindo.

“Kami harap, dengan kegiatan ini masyarakat mengetahui bahwa Partai Perindo ikut kontestasi Pemilu 2024 dan mencoblos Partai Perindo,” terangnya.

Dalam kesempatannya, baik Anang Iskandar maupun Michael SH MH memberikan edukasi tata cara memilih dan mencoblos yang benar kepada sekitar warga yang hadir. Di tengah guyuran hujan, warga tetap bersemangat dan antusias mengikuti acara kampanye ini hingga selesai.

“Antusias masyarakat sangat tinggi. Ini karena mereka menghargai Partai Perindo yang hadir ditengah-tengah masyarakat,” kata Anang.