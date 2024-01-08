Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Warga Krian Doakan Anang Iskandar : Semoga Menang dan Bangun Desa Barengkrajan

Yoyok Agusta , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |19:18 WIB
Warga Krian Doakan Anang Iskandar : Semoga Menang dan Bangun Desa Barengkrajan
Anang Iskandar (Foto: iNews)
A
A
A

SIDOARJO - Caleg DPR RI Dapil 1 Jatim dari Partai Perindo Komjen Pol (purn) Anang Iskandar menggelar temu seru dan silaturahmi dengan warga di Dusun Badas Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian, Sidoarjo.

Dalam kesempatan tersebut, salah satu warga setempat bernama Novita mendoakan Anang Iskandar agar bisa duduka di kursi DPR RI dan membangun Desa Barengkrajan.

"Semoga Pak Anang caleg dari Partai Perindo bisa menang, bisa membangun Desa Barengkrajan, bisa bersama masyarakat Barengkrajan menuju masyarakat sejahtera adil dan makmur, ekonomi lancar, pekerjaan juga lancar terutama dapat memajukan Desa Barengkrajan," ujar Novita.

Diketahui, selain silaturahmi Anang Iskandar juga menggelar senam bersama dan bazar murah untuk warga sekitar.

Acara tersebut berlangsung meriah dan dihadiri oleh ratusan warga. Dalam kesempatan tersebut, Anang Iskandar memperkenalkan diri dan berbagai program dari Partai Perindo kepada warga.

"Tujuan kegiatan ini untuk mendekatkan diri ke masyarakat, karena itu, kita mendatangi sambang ke kampung ini," ujar Anang Iskandar.

Dalam acara itu, warga juga berkesempatan untuk membeli minyak goreng dengan harga terjangkau. Dalam kegiatan tebus murah ini, setiap warga hanya dikenakan biaya Rp5.000 per liter untuk minyak goreng yang saat ini harganya mencapai Rp16.000 per liter.

