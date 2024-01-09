Peristiwa 9 Januari: Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 Jatuh Tewaskan 62 Orang

SEJUMLAH peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri yang terjadi pada tanggal 9 Januari tiap tahunnya. Salah satunya adalah tragedi jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ 182.

Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 9 Januari dari berbagai sumber, antara lain:

1. Mahmoud Abbas Presiden Pertama Palestina

9 Januari 2005, Mahmoud Abbas terpilih sebagai Presiden Palestina. Ia kemudian menandatangani kesepakatan damai dengan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon.

Mahmoud Abbas adalah presiden Negara Palestina dan Otoritas Nasional Palestina. Dia telah menjadi ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sejak 11 November 2004, Presiden sejak 15 Januari 2005, dan presiden Negara Palestina sejak 8 Mei 2005. Abbas juga anggota partai Fatah dan terpilih sebagai ketua pada tahun 2009.

2. Markas PPB Resmi Dibuka

9 Januari 1951, Markas PBB dibuka secara resmi di New York City. Di sana adalah lokasi terpenting dan tempat utama Perserikatan Bangsa-Bangsa bersidang. Di sinilah Sidang Umum PBB, Dewan Keamanan PBB dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB bersidang.

Sidang Dewan Ekonomi dan Sosial bergantian secara tahun dengan lokasi di Jenewa. Selain itu di sini terdapat gedung Sekretariat PBB.

3. Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 Jatuh

Pesawat Sriwijaya Air Penerbangan SJ 182 adalah penerbangan penumpang domestik berjadwal di Indonesia yang dioperasikan oleh Sriwijaya Air dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta ke Bandar Udara Internasional Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat dengan 50 penumpang dan 12 awak.

Pada 9 Januari 2021, pesawat tersebut jatuh ke perairan Kepulauan Seribu empat menit setelah lepas landas, menewaskan seluruh 62 orang di dalamnya.