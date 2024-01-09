Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Berbincang dengan Ganjar di Cilacap, Anak Papua: Pendidikan di Jateng Bagus

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |19:33 WIB
Berbincang dengan Ganjar di Cilacap, Anak Papua: Pendidikan di Jateng Bagus
Ganjar berbincang dengan anak Papua di Cilacap (Foto: Istimewa)
CILACAP - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dan dialog bercengkrama dengan kaum milenial dan Generasi Z di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024).

Berlokasi di Fourtrees Cilacap, Ganjar disambut meriah anak-anak muda di sana ketika tiba di lokasi.

Dalam membuka dialog, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengajak ngobrol dengan pelajar, yang di antaranya adalah siswa SMKN Jateng semiboarding yang ia inisiasi. RUpanya, siswa tersebut berasal dari Papua.

"Itu yang dari Papua, namanya siapa, kenapa sekolahnya jauh sampai Cilacap?" tanya Ganjar.

Siswa itu ternyata bernama Alpius Pekei kelas XII di SMK. Ia memilih menempuh pendidikan di Cilacap karena orang Papua menilai pendidikan di Jawa Tengah terbaik.

"Nama saya Alpius Pekei asal Timika, Papua. Saya sekolah di sini karena tahunya orang Papua pendidikan di Jawa Tengah bagus," jawab Alpius.

Lalu, Ganjar juga menanyakan siswa yang lain soal pendidikan di Jawa Tengah. Ia memastikan sekolah di Jawa Tengah itu gratis, tidak ada pungutan liar.

"Sekolahnya gratis ya. Kalau SMKN Jateng gratis asrama, seragam juga gratis, dapat makan gratis," ungkap Ganjar.

