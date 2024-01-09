Ganjar Solidkan Barisan, Optimis Kemenangan di Jateng Terwujud

BANYUMAS - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ganjar Pranowo optimis akan meraih target perolehan suara yang sudah ditetapkan baik dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2024.

Hal tersebut disampaikan Ganjar kepada awak media usai bersilahturahmi dengan Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas (ASPIKMAS) di Hetero Space Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah pada Selasa (9/1/2024).

"Oh yakin dengan targetnya itu," ujar Ganjar Pranowo.

Kemudian salah satu kader yang mendampingi Ganjar Pranowo berteriak target pemenangan 60 persen di Provinsi Jawa Tengah.

"60 persen," teriak salah satu kader.

"Oke sudah teriak sendiri," kata Ganjar Pranowo sembari tersenyum penuh semangat.

Ganjar Pranowo mengaku akan terus merapatkan barisan dan menjaga soliditas di Jawa Tengah.

"Biar mereka rapi, mereka terkonsolidasi dengan baik, dan gerakannya sistematis, sehingga mereka tidak terganggu dengan isu-isu di luar," jelas Ganjar Pranowo.