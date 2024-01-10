Profil 2 Anak Perempuan Vladimir Putin yang Jadi Target Operasi CIA

Profil 2 anak perempuan Vladimir Putin yang jadi target operasi CIA (Foto: The Moscow Times)

RUSIA - Diyakini telah menyembunyikan kekayaan Presiden Rusia, Vladimir Putin, Amerika Serikat (AS) menargetkan dua orang yakni Katerina dan Maria. Keduanya diketahui adalah puteri dari Putin.

Melansir Euractiv, seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan bahwa mereka memiliki alasan untuk percaya Putin, kroni, dan para oligarki telah menyembunyikan kekayaan dan aset mereka.

"Dengan anggota keluarga mereka yang menempatkan aset dan kekayaan mereka di sistem dan banyak bagian lain dari sistem keuangan AS," tambah pejabat senior AS.

Pejabat AS tanpa disebutkan namanya itu percaya, bahwa banyak aset milik Putin disembunyikan bersama anggota keluarganya. Itulah alasan mengapa keluarga Putin menjadi target AS.

Diketahui putri pertama Putin, Maria Vorontsova memimpin program yang didanai pemerintah dan menerima dana hingga miliaran dolar dari Kremlin. Aktivitas tersebut diawasi ayahnya.

Tidak hanya itu, putri pertama Putin, Katerina Tikhonova juga menjadi eksekutor teknologi dalam mendukung pemerintah Rusia dan industri pertahanannya.

Siapa sebenarnya Katerina dan Maria? Berikut kami rangkum profil mengenai Katerina dan Maria, yang diduga menjadi target Operasi CIA, berdasarkan beberapa sumber.