Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Profil 2 Anak Perempuan Vladimir Putin yang Jadi Target Operasi CIA

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |16:08 WIB
Profil 2 Anak Perempuan Vladimir Putin yang Jadi Target Operasi CIA
Profil 2 anak perempuan Vladimir Putin yang jadi target operasi CIA (Foto: The Moscow Times)
A
A
A

RUSIA - Diyakini telah menyembunyikan kekayaan Presiden Rusia, Vladimir Putin, Amerika Serikat (AS) menargetkan dua orang yakni Katerina dan Maria. Keduanya diketahui adalah puteri dari Putin.

Melansir Euractiv, seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan bahwa mereka memiliki alasan untuk percaya Putin, kroni, dan para oligarki telah menyembunyikan kekayaan dan aset mereka.

"Dengan anggota keluarga mereka yang menempatkan aset dan kekayaan mereka di sistem dan banyak bagian lain dari sistem keuangan AS," tambah pejabat senior AS.

Pejabat AS tanpa disebutkan namanya itu percaya, bahwa banyak aset milik Putin disembunyikan bersama anggota keluarganya. Itulah alasan mengapa keluarga Putin menjadi target AS.

Diketahui putri pertama Putin, Maria Vorontsova memimpin program yang didanai pemerintah dan menerima dana hingga miliaran dolar dari Kremlin. Aktivitas tersebut diawasi ayahnya.

Tidak hanya itu, putri pertama Putin, Katerina Tikhonova juga menjadi eksekutor teknologi dalam mendukung pemerintah Rusia dan industri pertahanannya.

Siapa sebenarnya Katerina dan Maria? Berikut kami rangkum profil mengenai Katerina dan Maria, yang diduga menjadi target Operasi CIA, berdasarkan beberapa sumber.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141762/serangan_drone_rusia_sasar_apartemen_di_ukraina-LJPv_large.jpg
Drone Rusia Serang Apartemen dan Rumah di Kyiv, 7 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/18/3138138/presiden_rusia_vladimir_putin-N4Ms_large.jpg
3 Tahun Perang, Putin Usulkan Perundingan Langsung dengan Ukraina di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/337/3131278/papua-7km6_large.jpg
Gempar Kabar Rusia Tempatkan Pesawat di Papua, Kemlu Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/18/3126442/bendera_korea_utara_dan_rusia-nQNU_large.jpg
Rusia Segera Mulai Bangun Jembatan Menuju Korea Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/18/3070646/bom-Yq8P_large.jpg
Ngeri, Rusia Diduga Lepaskan Bom Non-nuklir Terkuat di Dunia, Awan Berbentuk Jamur Terlihat di Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement