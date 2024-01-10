Senam Bersama di Lampung, Atikoh Ganjar Bikin Emak-Emak Terpukau: Ibu Imut Banget!

LAMPUNG - Siti Atikoh Suprianti mengawali hari kedua safari politiknya di Lampung dengan melakukan senam bersama di Kawasan Stadion Sumpah Pemuda, Wayhalim, Kota Bandar Lampung, Rabu, (10/1/2024).

Sesampainya di lokasi, istri Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo itu langsung disambut meriah oleh ribuan peserta senam yang mayoritas terdiri dari ‘emak-emak’ itu.

Meski mayoritas telah mengenali sosok Siti Atikoh, tidak sedikit juga dari peserta senam ‘emak-emak’ tersebut yang baru mengenalinya.

Bahkan, beberapa di antara mereka sempat berdiri terpaku dan ‘terbengong-bengong’ saat pertama kali bertemu Siti Atikoh. Mereka juga menyebut, bahwa ibu satu anak tersebut memiliki wajah yang imut dan tubuh yang mungil bak ABG.

“Itu istri calon presiden? Wah mungil yaa! Ibu imut banget!” teriak salah satu emak-emak peserta senam.

“Iya itu istri Pak Ganjar! Ternyata mungil sekali yoo!” timpal emak-emak peserta senam lainnya.

Kedatangan Siti Atikoh lantas turut disambut oleh sang instruktur senam yang telah berdiri di atas panggung. “Ibu Atikoh mari naik ke atas panggung dulu. Yuk kita senam bareng!” ujar instruktur senam.

Siti Atikoh yang tampak lengkap dengan kaos senam putih dan manset hitam, serta hijab berwarna ungu muda itu lantas langsung naik ke atas panggung.

Musik lantas mulai dimainkan. Selain memiliki irama yang membangkitkan semangat, musik tersebut juga tampak mengiringi lagu yang turut memiliki lirik yang penuh dukungan untuk Ganjar-Mahfud.

“Ganjaar Mahfuuud!” teriak instruktur senam.

“Presiden!" timpal seluruh peserta senam, sambil bersahutan.