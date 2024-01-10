Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Datang dari Berbagai Daerah, Geng Emak-Emak Lampung Antusias Senam Bareng Atikoh Ganjar

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |10:53 WIB
Datang dari Berbagai Daerah, Geng Emak-Emak Lampung Antusias Senam Bareng Atikoh Ganjar
Atikoh Ganjar senam sehat bersama di Lampung (Foto: Wiwie Heriyani)
A
A
A

 

LAMPUNG - Kawasan Stadion Sumpah Pemuda, Wayhalim, Kota Bandar Lampung pada Rabu pagi, (10/1/2024), mendadak dipenuhi ‘emak-emak’ berbaju merah bertuliskan Ganjar-Mahfud.

Mereka sejak pagi dini hari telah memenuhi area tersebut untuk mengikuti senam bersama dan bertemu dan menyambut kedatangan Siti Atikoh.

Bahkan, mereka datang jauh-jauh dari berbagai kabupaten di Lampung demi bisa melakukan senam pagi bersama istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo itu.

Misalnya saja, Nuraini (51). Emak-emak ini mengaku jauh-jauh berangkat sejak subuh dari Lampung Selatan demi bisa senam bersama Atikoh.

Ia bahkan turut mengajak ‘geng’ alias rombongannya untuk ikut senam bersama Atikoh. “Kita antusias lah ya. Kapan lagi Bu Atikoh mau meluangkan waktu senam bareng kita,” ujar Nuranini.

“Sebenarnya kita juga pengen banget ketemu Pak Ganjar. Tapi nggak ada Pak Ganjar, Bu Atikoh pun jadi! Ganjar-Mahfud Presiden!” tuturnya.

Sebagai informasi, Siti Atikoh mengawali hari kedua safari politiknya di Lampung dengan melakukan senam bersama di Kawasan Stadion Sumpah Pemuda, Wayhalim, Kota Bandar Lampung, Rabu 10 Januari 2024.

Sesampainya di lokasi, istri Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo itu langsung disambut meriah oleh ribuan peserta senam yang mayoritas terdiri dari ‘emak-emak’ itu.

