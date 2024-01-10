Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gegara Narkoba, Ratusan Warga Lubuklinggau Jadi ODGJ

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |15:17 WIB
Gegara Narkoba, Ratusan Warga Lubuklinggau Jadi ODGJ
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

LUBUKLINGGAU - Ada 346 orang di Kota Lubuklinggau masuk dalam daftar orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan yang paling banyak karena gangguan mental akibat pengaruh narkotika.

Kepala Dinas Kesehatan, Erwin Armaedi mengatakan bahwa rata-rata penyebab ODGJ di Kota Lubuklinggau faktor narkoba, selain itu mulai dari tekanan ekonomi, tekanan keluarga.

“Pengaruh narkoba menjadi faktor utama penyebab ODGJ di Lubuklinggau, karena narkoba dapat merusak otak dan menyebabkan gangguan mental. Orang yang menggunakan narkoba dalam jangka panjang berisiko mengalami halusinasi, delusi, dan gangguan perilaku,” jelas Erwin.

Dan untuk data ODGJ di Dinkes Lubuklinggau baik yang berobat ke rumah sakit maupun puskesmas. Namun, masih ada ODGJ yang belum mau berobat. Jika ODGJ tidak rutin minum obat, dapat menimbulkan dampak yang berbahaya, bahkan membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

"Alhamudulillah untuk di Kota Lubuklinggau penanganan ODGJ sudah cukup baik, karena tersedia obat dan program penanganannya. Obat-obatan untuk ODGJ tersedia di rumah sakit maupun puskesmas.

“Bagi ODGJ yang parah, akan dirujuk ke rumah sakit di Palembang atau Bengkulu," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178165/yusril-x8u2_large.jpg
Yusril Tindak Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Lapas, Dipecat hingga Turun Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177645/narkoba-q2jw_large.jpg
6 Bulan Beroperasi, Pabrik Sabu di Apartemen Cisauk Raup Untung Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177617/narkoba-rSX8_large.jpg
Lab Sabu di Apartemen Cisauk Digerebek, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177080/ammar_zoni-Kt26_large.jpg
Ammar Zoni Dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusakambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176803/narkoba-TLzR_large.jpg
BNN dan Kepolisian Fiji Perkuat Kerja Sama Cegah Peredaran Gelap Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176021/viral-OfZo_large.jpg
Jadi Bandar Narkoba di Dalam Rutan, Ammar Zoni Disanksi Isolasi 40 Hari dan Dipindahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement