Gegara Narkoba, Ratusan Warga Lubuklinggau Jadi ODGJ

LUBUKLINGGAU - Ada 346 orang di Kota Lubuklinggau masuk dalam daftar orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan yang paling banyak karena gangguan mental akibat pengaruh narkotika.

Kepala Dinas Kesehatan, Erwin Armaedi mengatakan bahwa rata-rata penyebab ODGJ di Kota Lubuklinggau faktor narkoba, selain itu mulai dari tekanan ekonomi, tekanan keluarga.

“Pengaruh narkoba menjadi faktor utama penyebab ODGJ di Lubuklinggau, karena narkoba dapat merusak otak dan menyebabkan gangguan mental. Orang yang menggunakan narkoba dalam jangka panjang berisiko mengalami halusinasi, delusi, dan gangguan perilaku,” jelas Erwin.

Dan untuk data ODGJ di Dinkes Lubuklinggau baik yang berobat ke rumah sakit maupun puskesmas. Namun, masih ada ODGJ yang belum mau berobat. Jika ODGJ tidak rutin minum obat, dapat menimbulkan dampak yang berbahaya, bahkan membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

"Alhamudulillah untuk di Kota Lubuklinggau penanganan ODGJ sudah cukup baik, karena tersedia obat dan program penanganannya. Obat-obatan untuk ODGJ tersedia di rumah sakit maupun puskesmas.

“Bagi ODGJ yang parah, akan dirujuk ke rumah sakit di Palembang atau Bengkulu," katanya.