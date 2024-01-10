Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Safari Politik di Lampung, Atikoh Ganjar Serukan Tolak Kekerasan terhadap Perempuan

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |15:28 WIB
Safari Politik di Lampung, Atikoh Ganjar Serukan Tolak Kekerasan terhadap Perempuan
Siti Atikoh di Lampung. (Foto: TPN)
A
A
A

KOTA METRO - Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, tengah melakukan safari politik di Lampung. Di sana, dia turut menyuarakan penolakan kekerasan terhadap perempuan.

Hal itu disampaikan Atikoh saat bersilaturahmi dengan pimpinan partai pengusung Ganjar-Mahfud dan meresmikan pasar murah di depan Kantor DPC PDIP Kota Metro, Karangrejo, Lampung, Rabu (10/1/2024).

 BACA JUGA:

Kepada warga, istri mantan Gubernur Jawa Tengah ini menuturkan dirinya sangat concern terhadap isu-isu terkait kelompok rentan.

"Kalau saya secara pribadi memang sangat concern dalam isu-isu yang terkait dengan kelompok rentan termasuk kelompok perempuan, anak, kemudian lansia dan salah satunya adalah kelompok yang termarjinalkan," ujar Atikoh.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, dia mengajak para ibu-ibu untuk menuadari pentingnya melakukan pencegahan terkait segala bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun bullying.

"Tentu ini menjadi PR (pekerjaan rumah) kita. Jadi harapannya ada di kemudian hari di seluruh Indonesia itu ada kader pendamping keluarga," sambungnya kemudian.

Halaman:
1 2
      
