Hadiri Natal di Banjarnegara, Caleg Perindo Subagyo: Wujud Kebhinekaan Indonesia

BANJARNEGARA – Caleg DPR RI Dapil VII dari Partai Perindo, Subagyo Sri Utomo. Subagyo menghadiri perayaan Natal, bertempat di Aula SMA Negeri 1 Purwareja Klampok, Banjarnegara, Jawa Tengah, Sabtu 6 Januari 2024. Sebanyak 1.500 umat Kristiani dari berbagai gereja di Banjarnegara hadir di acara ini.

Subagyo mengatakan, acara ini sangat penting sebagai bentuk kebhinekaan bangsa Indonesia. “Acara ini sangat penting karena yang mengadakan Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag), artinya termasuk dengan tokoh agama lain, ini penting sehingga kebhinekaan Indonesia bisa tercipta, damai Indonesia bisa tercipta,” ucapnya.

Subagyo menambahkan, Perindo senantiasa hadir di semua lapisan masyarakat untuk memperjuangkan sekaligus memberikan sumbangsih nyata dalam berbagai bentuk kegiatan.

“Perindo hadir untuk Indonesia sejahtera. Perindo memberikan nuansa kebhinekaan, mengatakan sholawat kebangsaan, istigosah, dan lain sebagainya. Diharapkan bangsa Indonesia yang majemuk bisa menjadi nyata, apalagi ini pesta demokrasi ini takutnya bisa terbelah, semoga dengan Natal ini bisa mendamaikan seluruh masyarakat,” sambungnya.

Perayaan natal bersama ini digelar oleh Bamag dengan mengangkat tema ‘Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi’.