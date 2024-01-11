Perayaan Natal Umat Kristiani di Banjarnegara Berlangsung Meriah, Dihadiri 1.500 Jemaat

BANJARNEGARA – Sebanyak 1.500 umat Kristiani dari berbagai gereja di Banjarnegara mengadakan perayaan Natal, bertempat di Aula SMA Negeri 1 Purwareja Klampok, Banjarnegara, Jawa Tengah, Sabtu 6 Januari 2024. Perayaan Natal bersama umat Kristiani ini digelar cukup meriah.

Perayaan natal bersama ini digelar oleh Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag). Adapun tahun ini mengangkat tema ‘Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi’.

BACA JUGA: Perayaan Natal Jadi Ajang Silaturahmi Umat Katolik 9 Kabupaten dan Kota di Sulteng

Di sela-sela kegiatan ibadah, pendeta menekankan untuk senantiasa menjaga kedamaian dan kondusifitas, terutama menjelang dilaksanakannya pesta demokrasi Pemilu pada 14 Februari mendatang. Umat diminta menghormati segala perbedaan di masyarakat.

Acara perayaan Natal bersama ini juga dihadiri Caleg DPR RI Dapil VII dari Partai Perindo, Subagyo Sri Utomo. Subagyo mengatakan, acara ini sangat penting sebagai bentuk kebhinekaan bangsa Indonesia.

“Acara ini sangat penting karena yang mengadakan Bamag, artinya termasuk dengan tokoh agama lain, ini penting sehingga kebhinekaan Indonesia bisa tercipta, damai Indonesia bisa tercipta,” ucapnya.

Subagyo menambahkan, Perindo senantiasa hadir di semua lapisan masyarakat untuk memperjuangkan sekaligus memberikan sumbangsih nyata dalam berbagai bentuk kegiatan.