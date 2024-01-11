Perayaan Natal Jadi Ajang Silaturahmi Umat Katolik 9 Kabupaten dan Kota di Sulteng

PALU – Perayaan Natal umat Katolik Se-Sulawesi Tengah (Sulteng) diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) Sulawesi Tengah. Acara diadakan di Gedung JCC Palu, Sabtu 6 Januari 2024.

Ketua LP3KD Provinsi Sulawesi Tengah, Ronny Tanusaputra mengatakan, acara yang berlangsung meriah itu dihadiri 2.000 umat Katolik. Even tersebut ditengarai jadi yang terbesar untuk umat Katolik se-Sulteng.

Ronny mengatakan perayaan Natal ini adalah salah satu bentuk silaturahmi bagi seluruh umat Katolik yang ada di sembilan kabupaten dan kota di Sulteng.

“Dihadiri 2.000-an orang, ini bentek kebersamaan Natal di tahun ini,” ucapnya.

Sementara itu Ketua Panitia, Pastor Frans Mandagi mengatakan dalam perayaan Natal bersama, dia beraharap seluruh umat Katolik mendapat kemuliaan dan damai sejahtera di bumi.

Dengan perayaan Natal ini seluruh umat Katolik diharapkan bisa bersatu dalam damai Tuhan sehingga umat Katolik bisa saling menghargai sesama manusia.

(Qur'anul Hidayat)