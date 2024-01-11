Begini Kemeriahan Perayaan Natal Umat Katolik Se-Sulawesi Tengah

PALU – Perayaan Natal umat Katolik Se-Sulawesi Tengah (Sulteng) berlangsung meriah. Sebanyak 2.000 orang hadir dalam even terbesar untuk umat Katolik se-Sulteng yang digelar di Gedung JCC Palu, Sabtu 6 Januari 2024.

Adapun acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) Sulawesi Tengah.

Ketua LP3KD Provinsi Sulawesi Tengah, Ronny Tanusaputra mengatakan perayaan Natal ini adalah salah satu bentuk silaturahmi bagi seluruh umat Katolik yang ada di sembilan kabupaten dan kota di Sulteng.

“Dihadiri 2.000-an orang, ini bentek kebersamaan Natal di tahun ini,” ucapnya.

Sementara itu Ketua Panitia, Pastor Frans Mandagi mengatakan dalam perayaan Natal bersama, dia beraharap seluruh umat Katolik mendapat kemuliaan dan damai sejahtera di bumi.

Dengan perayaan Natal ini seluruh umat Katolik diharapkan bisa bersatu dalam damai Tuhan sehingga umat Katolik bisa saling menghargai sesama manusia.

(Qur'anul Hidayat)