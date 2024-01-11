Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Kehebohan Pernikahannya dengan Sinta Nuriyah

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |05:15 WIB
Humor Gus Dur: Kehebohan Pernikahannya dengan Sinta Nuriyah
Gus Dur (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - KH Abdurahman Wahid, atau yang dikenal sebagai Gus Dur memiliki cerita pernikahan yang unik. Sebagai Presiden keempat Indonesia, Gus Dur memang dikenal sebagai sosok humoris.

Kali ini, menukil dari NU Online, Gus Duru ternyata turut menorehkan kisah cinta yang unik. Pada 11 Juli 1968, Gus Dur menjalani pernikahan jarak jauh dengan Sinta Nuriyah, yang merupakan mantan muridnya di Pesantren Tambakberas.

Keputusan ini diambil untuk menghindari adiknya yang akan menikah, atau dengan kata lain Gus Dur tidak ingin dilangkahi adiknua. Gus Dur akhirnya meminta kakeknya, KH Bisri Syansuri, untuk melamar Sinta Nuriyah.

Sinta Nuriyah merupakan putri H Abdulah Syukur, pedagang daging terkenal. Pada 11 Juli 1968, Gus Dur akhirnya bisa melangsungkan pernikahan jarak jauh dengan gadis pujaannya itu.

Peristiwa tak terlupakan terjadi di momen sakral tersebut. Kiai Bisri Syansuri yang sudah lanjut usia diminta sebagai wakil pengantin laki-laki sempat menimbulkan kehebohan di antara tamu undangan lantaran dianggap pengantin pria.

Meskipun demikian, kesalahpahaman tersebut teratasi ketika pada 11 September 1971, Gus Dur dan Sinta Nuriyah mengadakan pesta pernikahan resmi. Sebuah akhir cerita yang menjamin kebahagiaan pasangan yang istimewa ini.

(Arief Setyadi )

      
