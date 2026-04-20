Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hashim Soroti Kasus Intoleransi, Minta Polri dan Kejagung Jaga Ketertiban

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |02:10 WIB
Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyoroti masih maraknya kasus intoleransi di tengah masyarakat. Ia menegaskan, bahwa gangguan terhadap aktivitas ibadah merupakan pelanggaran hukum yang dapat berujung pidana.

“Hampir setiap hari kita mendengar kasus intoleransi. Minggu lalu di Tangerang, ada tempat ibadah yang diganggu oleh kelompok tertentu,” ujar Hashim dalam sambutannya yang disiarkan melalui kanal YouTube ABPEDNAS, Minggu (19/4/2026).

Hashim, yang juga merupakan adik Presiden Prabowo Subianto, mengingatkan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung dan Polri, agar menegakkan aturan terkait perlindungan kegiatan ibadah.

Ia merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur sanksi terhadap pihak yang mengganggu kebebasan beribadah.

“Setiap kali ada ibadah yang diganggu, itu merupakan tindakan pidana,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Hashim Ungkap Asal-usul MBG: Digagas Prabowo sejak 2006
Kala Warga dan Anak-Anak Sekolah Antusias Sapa Prabowo di Magelang 
Prabowo Sapa dan Foto Bareng Pegawai saat Sidak Gudang Bulog Magelang
Satgas Cartenz Sita Ratusan Senjata Tradisional KKB di Yahukimo
Polisi Ungkap 116 Kasus Narkoba di Sumsel, Etomidate Jadi Temuan Baru
Bareskrim Bongkar Jaringan Dolar Palsu, 5 Tersangka Ditangkap di Banten
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement