Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korupsi Dadan Cs, Ini Alasan Kejagung Tak Sita Motor Listrik MBG

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |21:36 WIB
Korupsi Dadan Cs, Ini Alasan Kejagung Tak Sita Motor Listrik MBG
Dadan Hindayana (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) buka suara terkait nasib motor listrik dalam proyek pengadaan senilai Rp1 triliun pada kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN). Kejagung menegaskan tidak akan menyita motor listrik tersebut.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan barang-barang hasil pengadaan itu saat ini telah tersebar di berbagai daerah.

“Oh, enggak (disita). Jadi gini, kalau barang itu sudah sampai di daerah, sudah digunakan, itu tentu tidak akan kita lakukan penyitaan,” kata Syarief, Kamis (4/6/2026).

Syarief menjelaskan, penyitaan hanya dilakukan untuk kepentingan pengambilan sampel. Menurut dia, penyidik lebih fokus menelusuri jejak proses pengadaan tersebut.

“Jadi tidak perlu semuanya disita. Semuanya bisa digunakan di daerah masing-masing. Yang kita teliti adalah jejak-jejak pengadaan itu,” ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222561/dadan_hindayana-FDhB_large.jpg
Kejagung Tangkap Dadan Cs, Korupsi BGN Perlu Diusut hingga Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222534/dadan-3pw0_large.jpg
Dadan Cs Ditangkap, Pengamat: Bukti Pemberantasan Korupsi Tak Pandang Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/337/3222188/kpk-HQiG_large.jpg
Blokir Aset Fadia Arafiq, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220965/fadia_arafiq-h2Hd_large.jpg
KPK Telusuri Pembelian Rumah Rp4 Miliar Fadia Arafiq di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/337/3220399/kpk-6LNl_large.jpg
KPK Telusuri Penyerahan Fee ke Oknum Kemenhub di Kasus DJKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/337/3220000/jampidsus-5iTC_large.jpg
Kejagung Tetapkan Seorang Pengusaha Sebagai Tersangka Korupsi IUP di Kalbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement