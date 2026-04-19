Prabowo Sapa dan Foto Bareng Pegawai saat Sidak Gudang Bulog Magelang

JAKARTA – Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Gudang Bulog Danurejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu 18 April 2026.

Di sela peninjauan stok pangan, Prabowo menyempatkan diri menyapa dan berbincang langsung dengan para karyawan gudang. Ia tampak berbaur tanpa sekat, menciptakan suasana akrab dan penuh kebersamaan.

Para karyawan Bulog terlihat berdiri rapi menunggu kedatangan Prabowo sebelum akhirnya disapa secara langsung. Momen tersebut semakin berkesan ketika Prabowo dan para karyawan mengabadikannya melalui sesi foto bersama.

Dalam beberapa jepretan, para pekerja tampak antusias mengabadikan kesempatan tersebut sebagai kenangan. Tawa dan keceriaan pun terlihat jelas saat Prabowo berdiri di tengah-tengah mereka. Usai berfoto, Prabowo juga menyalami para pegawai yang hadir.