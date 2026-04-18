Pesan Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD: Parpol Boleh Beda, tapi Harus Cinta Tanah Air (Biro Pers Setpres)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, perbedaan latar belakang bukanlah penghalang bagi persatuan bangsa dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

1. Prabowo Tegaskan Pesatuan

Pernyataan tersebut disampaikan saat Presiden memberikan pengarahan dalam acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah bagi Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4/2026).

Dalam forum tersebut, Prabowo menekankan, seluruh elemen bangsa berasal dari latar belakang yang beragam, baik dari sisi daerah, suku, pendidikan, profesi, hingga afiliasi politik.

Namun, ia menegaskan semuanya tetap satu sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

“Kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, daerah yang berbeda, suku yang berbeda, pendidikan yang berbeda, profesi yang berbeda, dan partai politik yang berbeda. Namun, sebagai anak bangsa, kita tetap satu,” ujar Prabowo.

Prabowo menyampaikan, ia ingin berbicara secara terbuka dan apa adanya di hadapan para peserta.

Ia juga menyadari, penyampaiannya mungkin menimbulkan beragam respons. Namun, hal tersebut merupakan bagian dari komunikasi yang jujur antarsesama anak bangsa.

“Saya ingin bicara apa adanya. Mungkin apa yang saya sampaikan nanti ada yang kurang berkenan, mungkin ada yang tersinggung, ada yang sedih,” ucapnya.

Prabowo juga menyatakan keyakinannya bahwa seluruh peserta yang hadir memiliki semangat yang sama dalam mengabdi kepada negara. Ia menyebut para peserta sebagai patriot yang mencintai Tanah Air, bangsa, dan rakyat Indonesia.

“Saya datang ke sini dengan anggapan bahwa kita semua di tempat ini adalah patriot. Kita cinta tanah air, kita cinta bangsa, dan kita cinta rakyat,” tuturnya.