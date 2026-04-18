HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Beri Arahan Tertutup ke Ketua DPRD se-Indonesia di Lembah Tidar Magelang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 18 April 2026 |11:46 WIB
Prabowo Beri Arahan Tertutup ke Ketua DPRD se-Indonesia di Lembah Tidar Magelang
Prabowo Beri Arahan Tertutup ke Ketua DPRD se-Indonesia di Lembah Tidar Magelang
MAGELANG - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para Ketua DPRD seluruh Indonesia dalam kegiatan retret di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Mengawali arahannya, Prabowo menyapa satu per satu pejabat yang hadir. Mulai dari jajaran Kabinet Merah Putih hingga Ketua Asosiasi Ketua DPRD. Prabowo mengaku memang ingin hadir langsung untuk memberikan arahan kepada para Ketua DPRD ini.

"Setelah saya mengetahui di sini adalah seluruh Ketua DPRD dari seluruh Indonesia, saya anggap penting dan tepat kalau saya hadir langsung," kata Prabowo dalam pidatonya, Sabtu (18/4/2026).

Prabowo menegaskan, dirinya hadir sebagai anak bangsa. Ia pun akan menyampaikan keadaan yang terjadi apa adanya kepada para Ketua DPRD.

"Sebagai anak bangsa, hari ini saya ingin bicara dari hati ke hati. Saya ingin bicara apa adanya, mungkin kalau saya bicara nanti mungkin ada yang kurang berkenan, mungkin ada yang tersinggung, ada yang sedih," ungkap dia.

Meski para Ketua DPRD yang hadir berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, Prabowo meyakini, seluruhnya memiliki jiwa patriot.

 

