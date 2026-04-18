Prabowo Sidak ke Gudang Bulog Magelang, Pastikan Stok Beras Aman

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 18 April 2026 |17:46 WIB
Prabowo Sidak ke Gudang Bulog Magelang, Pastikan Stok Beras Aman (Dok Setkab)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto inspeksi mendadak (sidak) ke Kompleks Gudang Bulog Danurejo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, usai menyampaikan pengarahan kepada Ketua DPRD seluruh Indonesia pada Sabtu (18/4/2026). Inspeksi ini untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi cadangan pangan nasional. 

Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan beras di daerah.

“Bapak Presiden tadi mendadak menanyakan ingin melihat gudang bulog di Magelang atau di Yogyakarta sekembalinya dari acara pimpinan DPRD," ujar Seskab Teddy. 

"Bapak Presiden ingin memastikan secara langsung bahwa cadangan pangan kita, khususnya beras, berada dalam kondisi aman dan siap didistribusikan kepada masyarakat,” lanjutnya.

Kompleks Gudang Bulog Danurejo ini terdiri atas 2 unit bangunan dengan total kapasitas 7.000 ton dan saat ini terisi penuh. Ini menunjukkan kesiapan stok yang sangat baik untuk mendukung kebutuhan di Kota dan Kabupaten Magelang.


