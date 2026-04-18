Momen Prabowo Tiba-Tiba Panggil Prajurit TNI Pembaca Doa saat Retret Ketua DPRD

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 18 April 2026 |14:47 WIB
Momen Prabowo Tiba-Tiba Panggil Prajurit TNI Pembaca Doa saat Retret Ketua DPRD (tangkapan layar Youtube)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri kegiatan retret di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (18/4/2026). Prabowo memberikan arahan tertutup kepada para Ketua DPRD seluruh Indonesia dalam dalam acara tersebut. Namun, sebelum memberikan arahan, tampak ada momen menarik saat Prabowo memanggil prajurit TNI yang memimpin doa pada acara. 

1. Prabowo Panggil Prajurit TNI Pembaca Doa

Momen ini terjadi saat Sersan Mayor Khotibul Umam selesai memimpin doa dalam retret tersebut.

Berdasarkan pantauan dari akun Youtube Sekretariat Presiden, setelah membacakan doa, prajurit TNI itu turun dari panggung. Ia kemudian memberikan hormat kepada Presiden Prabowo yang duduk di kursi barisan depan untuk kembali ke tempatnya. 

Namun, saat hendak kembali ke tempatnya, Prabowo memanggil prajurit TNI tersebut. Menjawab panggilan itu, prajurit TNI tersebut kemudian memberikan hormat kepada Kepala Negara. 

Selanjutnya, Prabowo tampak bersalaman dengan sang pemimpin doa. Momen ini sontak menarik perhatian para peserta yang hadir. Para peserta kemudian bertepuk tangan sehingga ruangan terasa riuh. 

Sembari berjabat tangan, Prabowo tampak menyampaikan sepatah kata kepada prajurit TNI tersebut. Namun, tak diketahui apa isi pembicaraannya. 

Meski begitu, sang prajurit menanggapinya ucapan Prabowo. "Siap!" katanya merespons Prabowo. 

Diketahui, saat acara tersebut, Prabowo mengatakan dirinya hadir sebagai anak bangsa. Ia pun akan menyampaikan keadaan yang terjadi apa adanya kepada para Ketua DPRD.

"Sebagai anak bangsa, hari ini saya ingin bicara dari hati ke hati. Saya ingin bicara apa adanya, mungkin kalau saya bicara nanti mungkin ada yang kurang berkenan, mungkin ada yang tersinggung, ada yang sedih," ungkap dia.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213168/prabowo-qKrW_large.jpg
Prabowo Akan Beri Arahan Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Retret Lembah Tidar Magelang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/337/3213131/presiden_prabowo-4rKt_large.jpg
Dharma Santi 2026, Prabowo: Momentum Mempererat Persaudaraan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/337/3213070/prabowo_subianto-ZDaF_large.jpg
Prabowo Teken Perpres Perkuat Tata Kelola Kesehatan Nasional Terintegrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/337/3212968/prabowo_kumpulkan_menteri_usai_lawatan_ke_eropa-UuOw_large.jpg
Usai Lawatan Eropa, Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Pangan hingga Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/337/3212944/prabowo-AnRD_large.jpg
Hasil Kunjungan Prabowo ke Dua Negara Super Power Rusia dan Prancis, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/337/3212952/prabowo-2jAZ_large.jpg
Prabowo Bertemu KSAD Bahas Pembangunan 300 Jembatan-Renovasi Sekolah
