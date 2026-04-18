Cerita Prabowo Disarankan untuk Diwakili Berikan Arahan ke Ketua DPRD se-Indonesia

MAGELANG - Presiden Prabowo Subianto menceritakan saat disarankan oleh sejumlah stafnya untuk diwakilkan saat memberikan arahan kepada seluruh Ketua DPRD se-Indonesia dalam kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Demikian disampaikan Prabowo saat mengawali arahannya kepada Ketua DPRD se-Indonesia di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4/2026).

“Saudara-saudara sekalian, waktu saya diminta hadir dan saya diberitahu tentang acara ini, ada juga sebagian staf saya yang menyarankan, 'Pak, bisa diwakili Pak, ndak usah Bapak langsung',” kata Prabowo.

Prabowo berujar, setelah mengetahui yang mengikuti kegiatan seluruh Ketua DPRD se-Indonesia, ia memutuskan untuk hadir langsung. Ia menganggap, kehadirannya untuk memberikan arahan sangat penting.

“Tapi setelah saya mengetahui bahwa di sini adalah seluruh Ketua DPRD dari seluruh Indonesia, saya anggap penting dan tepat kalau saya hadir langsung,” pungkasnya.

Sebelumnya, dilihat dari Youtube Sekretariat Presiden, terlihat Presiden Prabowo tiba di Akmil Magelang, Jawa Tengah mengenakan pakaian safari berwarna cokelat. Setibanya di lokasi, terlihat Presiden Prabowo menyapa para tamu undangan yang hadir.