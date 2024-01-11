Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Alam Ganjar Bersama Pemuda Karang Taruna Diskusi soal Kondisi Gunungkidul

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |03:20 WIB
Alam Ganjar Bersama Pemuda Karang Taruna Diskusi soal Kondisi Gunungkidul
Alam Ganjar (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Putra Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar mendatangi Taman Kuliner Wonosari, Gunungkidul, Rabu 10 Januari 2024, malam.

Dalam kedatangannya ke Wonosari, Alam diajak oleh organisasi Karang Taruna Wonosari untuk berkunjung dan berdiskusi terkait isu yang berkembang di Kabupaten Gunungkidul.

Setibanya di Wonosari, Alam lantas menjelajahi gerai UMKM yang berada di tempat tersebut. Alam tampak memilih bakso bakar sebagai santapan yang menemani obrolannya bersama karang taruna.

Sebelum membuka diskusinya, Alam terlihat tengah berbicara dengan warga dan mengajak salah seorang anak untuk duduk bersama. Alam sendiri dikenal sebagai sosok yang menyukai anak kecil, dirinya terlihat seringkali menyapa dan mengajak anak kecil bermain bersama.

Kendati diguyur hujan, Alam terlihat tetap menikmati kebersamaan dengan warga dan karang taruna setempat. Dalam pertemuan tersebut, banyak topik yang muncul, terutama bagaimana keterlibatan organisasi pemuda dalam berkontribusi untuk kemajuan daerah.

Apalagi, menurut Alam Gunung Kidul saat ini sudah semakin berkembang pesat. Banyak potensi wisata yang semakin dilirik dan hal tersebut menjadi peluang bagaimana organisasi kepemudaan bisa terlibat.

