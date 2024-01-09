Hadirkan Alam Ganjar, TPM Ganjar-Mahfud Luncurkan Buku Ganjar di Mata Milenial

YOGYAKARTA - Tim Pemenangan Muda (TPM) Ganjar-Mahfud menggelar Bedah Buku & Launching “Ganjar di Mata Millenial” di Yogyakarta. Ratusan mahasiswa dari berbagai daerah yang kuliah di Yogyakarta nampak antusias menghadiri kegiatan ini.

Bedah Buku dan Launching 'Ganjar di Mata Millenial' menghadirkan pembicara Putra Ganjar Pranowo, Muhammad Zenedie Alam Ganjar. Selain itu juga ada Eko perwakilan Budayawan Eko dan Aryo Seno Bagaskoro dari Aktivis Pemuda/TPM Ganjar-Mahfud.

Salah satu anggota TPM, Aulia Hibatullah menuturkan hari Selasa (9/1/2024) ini pihaknya sengaja menggelar kegiatan launching buku 'Ganjar di Mata Milenial'. Kegiatan ini bertujuan untuk membuat milenial itu melek akan politik dan memberikan gambaran akan pemimpin masa depan itu seperti apa.

"Kebetulan alhamdulillah yang kita tuju itu Pak Ganjar sendiri," tutur dia.

Pihaknya sengaja menghadirkan Alam Ganjar karena menurut mereka representasi dari milenial. Alam Ganjar adalah representasi milenial yang baik dan benar.

"jadi menurut kami contoh ,ilenial itu ya mas alam," pungkasnya.

Dia bersyukur jika kegiatan ini mendapat sambutan yang baik dari kalangan mahasiswa. Dan antusias luar biasa ditunjukkan oleh para milenial pecinta Ganjar Pranowo karena yang hadir di luar prediksi mereka awal. Di mana mereka menargetkan 150 orang namun yang hadir lebih dari 200 orang.

Ke depan kegiatan mengumpulkan kaum milenial ini diharapkan akan menjadi agenda rutin. Karena kegiatan ini baru yang pertama dan nanti akan ada agenda lain yang dilaksanakan oleh TPM dan Himpunan Anak Muda Ganjar Mahfud.

"TPM ini lintas partai termasuk Perindo," terangnya.

Saat ini TPM DIY terus bergerak untuk memenangkan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Pihaknya kini terus bergerak melakukan kanvasing, door to door dan membagikan alat peraga Kampanye serta pendekatan ke Ikatan Keluarga Mahasiswa yang ada di DIY.